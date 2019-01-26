ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

媽媽棄養的倭黑猩猩慘遭同伴霸凌　耳朵被咬掉…差點安樂死

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Wuppertal Zoo）

▲倭黑猩猩不被群體接受，眼神充滿驚恐。（圖／翻攝自Facebook／Wuppertal Zoo）

寵物小組／綜合報導

可憐的小東西，在生命的最初就充滿磨難，這隻名叫「Bili」的倭黑猩猩，2008年時在英國一間動物園裡出生，但才只有3個月大時就被媽媽丟出來，不願意再照顧牠，後來他被送到法蘭克福的另間動物園，厄運卻沒停止。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Bili雖然獲得一群擅長照顧被棄養寶寶的母倭猩猩照料，度過了童年，但因為牠在母猩猩當中並不受歡迎，無法成功繁殖下一代，接著牠又搬家到烏帕塔動物園，卻在那裡被同伴霸凌，一對雙胞胎黑猩猩是當地惡霸，牠們不喜歡Bili，常常攻擊牠，而當Bili反擊時，其他黑猩猩也加入暴力事件。

（圖／翻攝自Facebook／Wuppertal Zoo）

▲園方說，如果霸凌情況沒有改善，可能要被安樂死。

這次霸凌狀況非常嚴重，牠的耳朵被咬掉一半，手腳都有流血和擦傷，動物園甚至說，如果霸凌狀況一直沒有改善，Bili在黑猩猩社群裡不被接受的話，最嚴重牠會被安樂死。Bili的傷需要抗生素治療，他們希望隨著時間過去，牠會慢慢被群體接受，只是牠的照片著實令人心驚。

倭黑猩猩也被稱為矮黑猩猩，起先倭黑猩猩被認為和黑猩猩是同種生物，直到1920年代，才有人察覺兩者的不同，將倭黑猩猩列為獨立物種。牠們野外數量不到2萬隻，瀕臨絕種，比標準黑猩猩更小，更瘦，更黑，社會群體通常由雌性領導。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Wuppertal Zoo）

▲牠的傷勢讓人看了十分不忍。

關鍵字： 英國黑猩猩倭黑猩猩瀕臨絕種動物園霸凌

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老鷹誤把小狗當老鼠叼上天　低頭一看發現抓錯人…半空..

google地圖看到死去的家人…熟悉眼神回眸　她淚..

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

狗媽寒夜抱9寶取暖　好心人全撈回家才知道「催淚真相..

強颱來襲！老爺爺什麼財物都沒帶走　把愛貓包好…緊緊..

汪耳朵是「肉桂捲」造型爆紅！　同胎小狗全被光速認養

瞎眼浪喵滿是寄生蟲　治療後睜開眼「寶石般閃亮異瞳」..

俠男攔截可疑貨車救下400汪　等等！裡面怎麼有隻我..

影／冷血飼主遭肉搜！放任比特犬咬死浪浪　面露微笑看..

勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

萌喵叫不醒！「肚肉溢出」翻睡　網笑：喝醉被撿回家的..

主子肥肚卡袖口狂鑽出不來 好友眼神關懷：我救不了你

油雞腿好香～貪吃柴「仰天狂聞」　網友笑翻：派去機場..

黑貓陪老爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：這隻是導..

獸醫傳來「結紮橘妹」照報平安　萌貓癱地無可戀：什麼..

頑皮的柴柴打翻水想逃走的後果

「最醜老虎」悲憤用臉撞牆…病痛中離世　全因人類逼近..

開衣櫥咬褲「鋪床」睡覺　高智商汪被抓包…秒露飛機耳..

媽媽棄養的倭黑猩猩慘遭同伴霸凌　耳朵被咬掉…差點安..

小可憐離奇全禿沒人知道牠哪位　原來冬眠太早被吵醒…..

軟Q白柴鑽沙發幫「掃灰塵」　燦笑貼地「匍匐前進」萌..

阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那是我..

貓咪爽泡「飼料浴」吃好吃滿　網笑：出來會變霸王貓

父子槍殺冬眠熊家族　2寶寶目睹媽遇害尖叫下一秒也被..

收容所汪渴望被摸「掛尖銳柵欄」探頭　志工心疼：伸手..

2小狗掉入井裡與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神..

「最醜老虎」悲憤用臉撞牆…病痛中離世　全因人類逼近..

超級準！憑直覺挑出「最討厭」顏色，秒測你內心深處的..

Alan Walker狂炸小巨蛋！feat.吳卓源..

補選衝刺挺子弟兵　柯文哲：3個人我都認識，陳思宇比..

慧眼看天下／領袖面對面　前總統馬英九暢談兩岸關係　

中職／期待羅德交流賽　江國謙：對日本狀況就會很好

中職／苦蹲二軍1691天有壓力　許禹壕：不要對不起..

秒看穿！12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」　OO超M..

選前之夜致詞落淚　陳思宇再轟對手：面對質疑請公開講..

北漂返鄉青年！洪榆橙推薦高雄鳳山小散步3景點

寵物動物熱門新聞

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

狗長太可愛！爸崩潰掛看板求別餵

聖上淚眼相送　網：要變阿嬤的貓..

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

米克斯每天跑回「無人老家」守護

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

讀者迴響

熱門新聞

肥鼠偷溜進家！6柴秒湧上「圍毆..

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬G..

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

狗長太可愛！爸崩潰掛看板求別餵

聖上淚眼相送　網：要變阿嬤的貓..

柯基被阿公拎走　哀怨眼神網笑噴

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

米克斯每天跑回「無人老家」守護

散步好累！柯基走到一半斷電睡翻

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

四目汪有家了　屁顛咬筆找人炫耀

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

一生沒踩過水　每日被迫灌食脹死

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

萌喵叫不醒！「肚肉溢出」翻睡　網笑：喝醉被撿回家的加菲貓？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面