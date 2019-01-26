媽媽棄養的倭黑猩猩慘遭同伴霸凌　耳朵被咬掉…差點安樂死

▲倭黑猩猩不被群體接受，眼神充滿驚恐。（圖／翻攝自Facebook／Wuppertal Zoo）

寵物小組／綜合報導

可憐的小東西，在生命的最初就充滿磨難，這隻名叫「Bili」的倭黑猩猩，2008年時在英國一間動物園裡出生，但才只有3個月大時就被媽媽丟出來，不願意再照顧牠，後來他被送到法蘭克福的另間動物園，厄運卻沒停止。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Bili雖然獲得一群擅長照顧被棄養寶寶的母倭猩猩照料，度過了童年，但因為牠在母猩猩當中並不受歡迎，無法成功繁殖下一代，接著牠又搬家到烏帕塔動物園，卻在那裡被同伴霸凌，一對雙胞胎黑猩猩是當地惡霸，牠們不喜歡Bili，常常攻擊牠，而當Bili反擊時，其他黑猩猩也加入暴力事件。

▲園方說，如果霸凌情況沒有改善，可能要被安樂死。



這次霸凌狀況非常嚴重，牠的耳朵被咬掉一半，手腳都有流血和擦傷，動物園甚至說，如果霸凌狀況一直沒有改善，Bili在黑猩猩社群裡不被接受的話，最嚴重牠會被安樂死。Bili的傷需要抗生素治療，他們希望隨著時間過去，牠會慢慢被群體接受，只是牠的照片著實令人心驚。

倭黑猩猩也被稱為矮黑猩猩，起先倭黑猩猩被認為和黑猩猩是同種生物，直到1920年代，才有人察覺兩者的不同，將倭黑猩猩列為獨立物種。牠們野外數量不到2萬隻，瀕臨絕種，比標準黑猩猩更小，更瘦，更黑，社會群體通常由雌性領導。

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▲牠的傷勢讓人看了十分不忍。