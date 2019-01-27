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139線「神獸出沒」群狗狂追　師見牠跳往山谷嚇傻：以為3倍大狗

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▲▼ 巨鹿 。（圖／民眾黃宇授權）

▲139線神獸出沒。（圖／示意圖／民眾黃宇授權）

寵物小組／綜合報導

「139縣道20K有鹿出沒小心！」一名陳姓國中生物老師日前在139線目睹一群野狗狂追一頭巨鹿，由於該鹿身形龐大，讓他乍看嚇了一跳，「我還在想為什麼這隻狗有三倍大？」事實上，去年10月就有網友捕捉到水鹿在139線過馬路的畫面，難得一見的畫面也讓網友們直呼「神獸降臨啊！」、「是山神！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

陳姓國中生物老師於臉書社團「彰化人大小事」寫道，25日下午5點左右，他在139線彰化往芬園路段的20公里處，目睹到50公尺外有一頭鹿跳往山谷，後面則有好幾隻狗在追牠，懷疑是附近養鹿場逃脫的，「我還在想為什麼這隻狗有三倍大？哇X是鹿啊！我是國中生物老師應該不會看錯！」可惜的是，因為他沒有行車紀錄器，所以沒辦法拍下當時的畫面。

網友們見此消息，紛紛留言，「附近確實有養鹿農場」、「逃逸鹿群在附近落地生根」、「那裡的確之前有養殖的鹿逃脫，但是不常出現」、「去年10月底有騎士遇到，行車紀錄器有拍到，真的是鹿沒錯」、「不是新聞了，存在很久了」、「八卦山麓聖獸」、「應該稱139神獸！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲▼ 巨鹿 。（圖／民眾黃宇授權）

▲民眾去年10月行經139線時，被一隻突然出現的「巨鹿」給嚇了一跳。（圖／民眾黃宇授權）

有民眾去年10月29日晚間11點多行經彰化市139線時，被一隻突然出現的「巨鹿」給嚇了一跳，險些造成人、鹿相撞的意外。該頭龐大宛如「神獸」的野鹿，體型甚至比一台機車還要巨大，牠在馬路上和汽車「狹路相逢」後，先是淡定的看了駕駛一秒，之後疑似是被車燈嚇到，轉身朝另一邊的草叢跑去後便失去蹤影，而這在139線上看到「巨鹿」的奇遇也不禁讓網友大讚，簡直是神獸降臨！

當時的影片PO上網後，網友紛紛直呼太神奇，還有人說「根本是山神降臨」；也有網友表示，自己以前也曾經在139線上看過鹿，但這麼大隻的「巨鹿」還是第一次見到。同時，網友也讚嘆139線的生態豐富，但也期望野鹿不要被有心人士給獵捕。

▲▼ 巨鹿 。（圖／民眾黃宇授權）

▲巨鹿疑似被車燈嚇到，轉身朝另一邊的草叢跑去。（圖／民眾黃宇授權）

今年1月初時，有民眾在彰化田中鄉「長青登山步道」1900公尺處附近發現死亡母水鹿，緊急通報相關單位。彰化縣動物防疫所和田中鎮公所清潔隊即刻前往處理，經過獸醫研判，該個體已經成年，腹部傷口疑似為野狗攻擊，加上過度驚嚇所以死亡，已經排除傳染病的可能性。

相關報導：
 ►母水鹿「腹部破洞」陳屍長青登山道　疑遭野狗追咬驚嚇亡
►阿伯硬餵浪犬廚餘！　聽「山羌遭咬剩頭顱」嗆：本就不該在壽山
►影／神獸降臨139線！巨鹿「看車1秒」過馬路　網：是山神啊！

關鍵字： 139線巨鹿神獸水鹿

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