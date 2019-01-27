遭捕獸夾斷腿！「四根白骨」岔出　狗媽忍痛哺乳新生小幼犬

▲高雄捕獸夾猖獗，傷害許多動物。（圖／台灣動物緊急救援小組提供，下同。）



寵物小組／綜合報導

恐怖的殺戮工具何時才能在台灣真正消失！台灣動物緊急救援小組一周來在高雄市六龜、興達港、田寮救回的三隻狗只剩九條腿，有的不但白骨外露，有的還是可憐狗媽媽遭夾斷腿，忍著傷痛哺乳剛出生的小幼幼，此景讓救援人員心疼感嘆「動保悲歌未了」，呼籲高雄市動保處應更積極查緝捕獸夾。

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▲狗媽媽忍著斷腳傷痛，努力在外討食，照顧剛出生的小孩。

台灣動物緊急救援小組團隊救回3隻可憐的流浪犬，一隻小黃左前腳遭截斷，四根白白骨頭露出，只能緊急進行截肢手術保命；另一隻狗媽媽則是左前掌遭夾斷，卻仍忍痛哺餵剛出生的兩隻幼犬，讓動物救援人員看了好心酸，感嘆「查緝不力、空有法條，捕獸夾仍到處都是。」

▲狗狗左前腳遭夾斷，令人心疼。



台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，七年半前（民國100年6月），全民關注的《動物保護法》第十四條有關捕獸夾的修法案，在立法院經濟委員會審查通過，明訂非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，當時號稱台灣動保史上重要一頁，許多動保人士也以為「捕獸夾這項恐怖殺戮工具將永遠消失台灣」。

但事實上，七年半過去，捕獸夾夾傷動物的案例並未減少；台灣動物緊急救援小組每個月都接獲來自高雄市各地民眾目擊貓狗及野生動物遭捕獸夾夾傷的案例，其中能救回並順利醫治的不到一成，約只有三十多隻貓狗；其他的因救援困難，常在獲救前就因併發敗血症死亡，保守估計這七年多來全台仍有數百隻犬貓死於捕獸夾。

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▲人類為什麼要放這東西傷害我們呢？

台灣捕獸夾濫用情形嚴重，不只貓狗受害，甚至連保育類動物如台灣黑熊、石虎也不時傳出遭捕獸夾夾傷案例；台灣動物緊急救援小組指出，雖然《動物保護法》在七年半前通過禁止製造、販賣、陳列或輸出入捕獸夾，但對「持有」則未立罰則，增加執法難度，台灣動物緊急救援小組呼籲再修法。

倪京台也提到，目前動保法規定任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸夾，但未對「持有」加以約束，出現立法漏洞。倪京台表示，「但因動保法未對『持有』明令禁止，導致許多民眾被查獲持有捕獸夾時可辯稱是『庫存』或『很久以前買的』，即可輕易脫罪，增加執法困難。」；同時倪京台也呼籲，動保法應再修法，並配合各縣市政府加強查緝，才能讓捕獸夾真正從台灣消失！

▲恐怖的捕獸夾什麼時候才能從美麗的臺灣消失呢？