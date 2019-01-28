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佛心救援中心專收「不小心長太大的迷你豬」　每年被棄養上百隻

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（圖／翻攝自Facebook／Pig Inn Heaven）

▲迷你豬長大後，主人常被嚇到把牠們丟掉。（圖／翻攝自Facebook／Pig Inn Heaven）

寵物小組／綜合報導

不管是在動畫或是電影，萌化的小豬都讓人覺得可愛無比，許多寵物業者號稱迷你豬最多只會長到25公斤左右，但事後暴肥成巨大神豬的案例時有所聞，英國一名女子發現越來越多人棄養所謂的「迷你豬」，於是成立了收容中心，每年湧入上百隻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這家佛心收容所名叫「Pig Inn Heaven」，2011年時開幕，在那之前美國名媛派瑞絲希爾頓PO出一張她抱著一隻小豬的照片，溫馨畫面如病毒般擴散，人們以為迷你豬最多就只會長大到狗的大小，「Pig Inn Heaven」的經營者珍妮特（Janet Devereux）說，「事實上，豬就是豬，牠會長大的。」

（圖／翻攝自Facebook／Pig Inn Heaven）

▲收容所現在已經收留了65隻巨無霸迷你豬。

目前「Pig Inn Heaven」收留的豬隻體重介於50～250公斤，共收留65隻豬，但每年都還是會收到上百則棄養需求，人們不堪原本嬌小可愛的迷你豬暴肥，想方設法把牠們丟掉，珍妮特說，目前正在尋找更大的地方，希望能幫助更多因為人類錯誤，而被丟掉的無辜「迷你豬」。

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（圖／翻攝自Facebook／Pig Inn Heaven）

▲暴肥後的「迷你豬」往往會嚇到因為牠們可愛而購買的飼主。

關鍵字： 英國迷你豬收容所棄養

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