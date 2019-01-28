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滿月拉拉練習叼飯碗　走到馬麻面前「萌怒摔」：該加菜了～

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滿月拉拉叼飯碗到媽面前「怒摔」。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

▲出生才36天大的拉拉「謙喜」在練習叼飯碗。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

寵物小組／綜合報導

人小志氣大，這句話用在牠身上剛剛好！飼主Hui Weimin家中有隻聰明又貪吃的拉布拉多犬「可喜」，先前她買了支熱狗準備給小孩放學後當點心吃，於是先藏在裝上的紙箱裡；沒想到一個不注意，居然被嗅覺靈敏的可喜給成功叼了出來。近日，馬麻將可喜的親妹妹「謙喜」的日常影片PO到臉書，結果讓不少網友笑說，「跟姐姐一個樣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Hui Weimin日前在寵物社團《有點毛毛的》分享這段影片並註解，「36天大的小拉謙喜，開始學叨狗碗了！」畫面中可見，小拉拉謙喜把鐵飯碗咬起來後，不停地「倒退嚕」走，直到屁屁撞到大門，才停下動作；只見牠沒多久又把飯碗叼起，接著朝著馬麻的方向前進，後來就把嘴裡的飯碗摔到地板上，超萌的模樣就像是小朋友在討飯吃一樣。

滿月拉拉叼飯碗到媽面前「怒摔」。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

▲超萌的謙喜。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

拉拉叼走熱狗，無辜眼咬著不還。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

▲姐姐「可喜」嗅覺靈敏，居然把馬麻藏起來的熱狗叼出來。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）

這段可愛又逗趣的影片不到12個小時，就累積上百個按讚數，許多狗友們看完都在底下紛紛留言說，「是不是吃到可喜口水」、「好可愛的新成員」、「長大會不會跟可喜一樣變搗蛋鬼」、「好聰明哦！鼓掌～」、「這太犯規的可愛，每天都想繞著牠轉」、「好可愛，叼不動用摔的」、「自己的碗自己顧」、「從小就要學會狗碗很重要」。

值得一提的是，日本九州福岡市的柴柴「丸」(Maru)先前似乎是不滿主人太晚放飯，氣得牠先是在家裡狂吠，接著牠看馬麻仍沒有動作，就走去進房內咬出平常吃飯的鐵碗，下秒直接頭甩90度用力摔碗，叛逆的模樣已超過10萬人觀看。這回網友看到小拉拉「謙喜」似乎特別有天分，讓許多人都笑說，「會不會跟丸一樣哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 有點毛毛的拉不拉多犬Hui Weimin

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