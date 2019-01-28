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阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧

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▲▼阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲阿公和一一的幸福讀報時光。（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

這位聖上，您好像搞錯重點啦！虎斑貓「一一」是隻孝順的貓孫，每天都會陪伴阿公讀報紙，共度祖孫時光，但牠不但沒有乖乖窩在人類旁邊，反而霸道地踩住紙張，整隻蹲在版面正中央，就像在說，「朕準備好了，看我吧！」讓在旁拍攝的爸爸「盧先生」哭笑不得，「只能讀一頁，而且看不完任何一篇報導……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿公疼愛一一，就算每天都要閱讀的報紙被霸佔也不會生氣呢。

盧先生向《ETtoday寵物雲》表示，父親習慣在沙發、地板上將報紙攤開來，但自從主子來到家裡，閱讀時光變得非常熱鬧，「一一長大後劣根性湧現，會直接整隻貓趴上去，有時候甚至躺在放報紙的地方不讓位。這位疼孫的阿公也只能挪挪毛孩屁股，或者索性放棄。」

▲▼阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一一愛撒嬌、愛被拍屁屁。

盧先生提到，一一的前飼主因家中緣故無法續養，他聽見後毅然決然帶回貓咪，「以前我爸超討厭貓，我媽害怕動物，都只能勉強接受。但這孩子來了之後，卻直接突破底線。」他說，父親一開始秉持著「酷酷的」原則不太搭理，後來卻漸漸被融化，「現在他睡前都會特地跟孫子玩拍屁股或是追逐大戰，60來歲的胖老爹跟毛孩跑來跑去，整個家蹦蹦蹦的……。」

▲▼阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲要躺？要趴？一次滿足。

盧先生形容兒子個性活潑、愛玩，自從結紮後更是變成撒嬌鬼，「牠總會等在門邊，用磨蹭的方式迎接家人回來，還會直接翹高屁股對著奴才們『討拍』。」他也笑著說，父母現在總是忍不住一直討論貓貓的大小事，舉凡炸毛、舔毛洗臉、暴衝自嗨或是路倒塞奶，「其實一一就只是很『做自己』，但是倆老也看得很開心！」

▲▼阿公每天看報紙乾瞪「聖上頭條」　傻眼接受：那就讀貓吧（圖／網友盧先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸福的一一～

盧先生也笑著說，貓咪還真有統治人類思想的能力，「想到父母過去的模樣，再對比他們現在看著一一的眼神，真的還蠻有趣的。」他將祖孫時光的畫面分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓5000多名網友笑翻，紛紛留言，「貓：誰准你看報紙？看我就好了！」、「你爸爸表情感覺也很歡喜甘願XD」、「朕念給你聽！」、「主子真是好學啊！」飼主也幽默回應，「要隨時掌握國家大小事呀！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯報紙阿公虎斑貓

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頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

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