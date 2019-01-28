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剛玩馬桶　小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ

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寵物小組／綜合報導

米克斯「細粒」是隻貪玩卻無膽的好奇寶寶，這天牠跑進浴室裡，偷玩馬桶水，沒想到卻被抓包，在挨罵過程中似乎覺得太沒面子了，忍不住喵喵叫回嘴，還伸出肉球「封印」阿嬤嘴巴，就像是個叛逆小孩禁不起長輩訓話，不耐煩反抗，「好了啦，別再唸惹！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼剛玩馬桶水…小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ（圖／翻攝自即新聞）

▲細粒向拍攝中的奴才求救。（圖／翻攝自即新聞，下同。）

▲▼剛玩馬桶水…小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ（圖／翻攝自即新聞）

▲細粒：還拍？快來救駕！

▲▼剛玩馬桶水…小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ（圖／翻攝自即新聞）

▲細粒：阿嬤妳不要再唸了……。

影片中，細粒不敢面對，只好轉過頭用圓滾滾大眼睛看向鏡頭，發射求救訊號，牠還委屈地叫著，就像是在頂嘴。阿嬤假裝生氣責罵，「都唸不得？拿鎚仔來打！」貓貓一聽見關鍵字，反應超快地伸出小手，用肉球蓋住人類嘴巴，彷彿想要叫對方「閉嘴」，讓飼主們都哭笑不得。

▲▼剛玩馬桶水…小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ（圖／翻攝自即新聞）

▲奴才假裝拿拖鞋要處罰，讓小細粒嚇壞。

這則喵皇頂嘴的影片被分享到臉書貓咪社團後，引起熱烈的迴響，被笑翻的網友紛紛留言幫細粒說話，「太會頂嘴了吧～」、「好啦，阿嬤不要打了啦！」也有人突破盲點，「小細粒是用玩馬桶水的那隻手按住阿嬤的嘴巴嗎XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 橘貓米克斯阿嬤碎碎唸馬桶

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