聯合湯姆貓抓傑利鼠！　喵聖上電視櫃站起狂打螢幕：偶幫你

▲主子坐在電視機前看著卡通《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／翻攝自臉書粉專「9GAG Cute」）



寵物小組／綜合報導

「同伴你別怕，我來幫你！」國外有網友最近錄到一個有趣的畫面，內容是當他轉到卡通《湯姆貓與傑利鼠》時，愛喵突然激動的跳上電視櫃，並且用後腿站起身子；仔細一看原來入戲的喵星人，是在幫常常戰敗的湯姆貓抓傑利鼠，逗趣的行為吸引將近40萬人觀看。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

國外知名粉專《9GAG Cute》上周分享一段可愛的影片並註解，「讓喵來幫你，湯姆！」透過畫面中可以看到，小喵原本坐在電視機前，不過當牠看到傑利鼠跑出來，便立刻站起身要抓；只見螢幕切換到湯姆貓時，牠又乖乖地坐下，不過傑利鼠的畫面再度出現時，喵星人又激動的對著電視抓阿抓，似乎和湯姆貓是同一國。

▲喵：大哥別怕，我幫你一起抓那小老鼠！（圖／翻攝自臉書粉專「9GAG Cute」）



▲喵星人激動的抓著電視。（圖／翻攝自臉書粉專「9GAG Cute」）



這段逗趣又可愛的影片不到一周，就累積了1萬個按讚數、將近6千次的分享，上千人看完都在下方留言說，「哈哈哈太可愛了」、「衝阿小貓！你支持誰我就支持誰」、「希望電視沒有刮傷」、「這是貓咪嗎？還以為是跳跳虎」、「小時候總是希望可以為湯姆歡呼，但直到現在，一次都沒有過」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Kitty watching Tom & Jerry Let meow help you Tom 由 9GAG Cute 發佈於 2019年1月24日 星期四

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