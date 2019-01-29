兜風囉！高山犬坐上機車秒塞爆　直接擋住龍頭是要怎麼騎啦XD

▲高山犬搭機車，看起來會在不動呀！（圖／有點毛毛的／飼主許珮珮）

寵物小組／綜合報導

「耶！把拔要帶偶去散步囉！」飼主許珮珮po出家中高山犬搭機車的畫面，沒想到狗狗一坐上機車踏板馬上「塞爆」，龐大身軀擠滿前座空間不說，大大的狗頭還直接擋住機車龍頭，讓她忍不住笑說，「等一下！你太龐大了是要人家怎麼載你啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲狗狗擠滿機車腳踏空間。（圖／有點毛毛的／飼主許珮珮）

▲汪：怎麼還不發動啊？我們不是要去散步嗎？（圖／有點毛毛的／飼主許珮珮）

許珮珮在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」分享照片並表示，狗狗站起來跟人差不多高，就算開車載可能也塞不下。她在留言處貼出狗狗坐在後車廂的照片，只見牠直挺挺坐著，頭頂就快要碰到車頂，顯見身形有多巨大。許珮珮笑說，「只好用貨車載了⋯經過的路人壓力一定很大。」

▲巨大的汪汪連坐車子後車廂都快頂到車頂。（圖／有點毛毛的／飼主許珮珮）

▲果然只能搭貨車了嗎？（圖／有點毛毛的／飼主許珮珮）

網友們看了照片紛紛留言，「狗：不是我太龐大，是機車太小台@@」、「坐好坐滿」、「高山超可愛」、「這麼大的狗第一次看到」、「好漂亮的大孩子喔」、「暗示你該換更大台的車了」、「連車也塞不下，可以包小巴或遊覽車出門了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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