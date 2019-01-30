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玻璃貓罹罕病小傷口不停長大　主人幫穿毛衣全家惜命命

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（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

▲PORG小貓當初被遺棄在別人家的門廊。（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

寵物小組／綜合報導

最脆弱的生命得到最好的安排！一隻黑白小貓咪被人丟在別人家的門廊上，再轉送到獸醫院時，獸醫發現牠脖子上有一個很大的傷口，而且看不出是什麼原因造成，這時候他們都還不知道，這是一種非常罕見的疾病。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

隔天，小貓被轉送到另個醫院作全面檢查，在那裡所有醫護人員都愛上了牠，不只是因為牠一對大大的雙眼，還是因為牠超級活潑愛玩的個性，那天負責照顧牠的獸醫帶牠回家，就這樣成了他家的新成員。

（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

▲巨大的眼睛讓牠看起來楚楚可憐。

因為小貓的大眼睛，牠被取名叫PORG（《星際大戰：最後的絕地武士》當中的一種海鳥），但接下來新主人就發現牠的異常之處，PORG只要受傷，就會反覆出現大量撕裂傷，獸醫主人懷疑牠患有遺傳性缺陷，果然確診的是「埃勒斯-當洛二氏症候群（Elhers Danlos）」，這是一種因膠原蛋白生成的缺陷，造成結締組織異常的疾病，也是因此讓牠非常脆弱，皮膚容易受傷。

主人暱稱牠是「玻璃貓」，為牠準備最舒服的衣服，好讓牠不那麼容易刮傷皮膚，同時牠也因為這個病，併發眼睛「晶體脫落」，讓牠的雙眼始終呈現霧茫茫的狀態，每天都要點眼藥水。

（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

▲眼睛有晶體脫落的問題，必須每天點眼藥水。

儘管PORG是隻需要這麼多照顧的貓咪，但因為牠可愛的個性，讓一切都非常順理成章，大家都愛牠，也樂意看顧牠，回望被棄養的身世也不那麼悲慘了，牠找到了最棒的出口。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

（圖／翻攝自IG／porg_the_glass_kitten）

▲PORG患有罕病，必須一直穿著毛衣避免受傷。

關鍵字： 罕病喵星人獸醫棄養領養

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