專業拆門工！屁汪把自己關浴室　「用嘴扯爆」通風口逃出：好累

▲黑狗把自己關在浴室，再破門而出！（圖／網友周怡慧提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／採訪報導

專業拆門工！住在新北市板橋區的1歲米克斯「恰恰」個性非常屁！牠常常趁著媽媽外出上班，偷偷在家裡「搞破壞」。日前是偷偷開櫃子，將整包肉乾叼去吃，這次不當小偷狗，轉行當專業「破壞汪」，將好端端的浴室門破壞殆盡。

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為了不讓恰恰搗蛋，媽媽會幫牠套上狗嘴套，以免做出搗蛋行為，殊不知這個嘴套對牠毫來說無用處！這天恰恰偷偷摸摸溜進廁所，突然用嘴巴把門關起來，這下發現無法出來，開始用頭去撞底下的通風口，果然花不到一下的時間，風口處瞬間跟門分家。只見牠開心地奔出來，又是一條好漢汪再現！

「恰恰破壞完出來，累到起不來！」媽媽無奈地說，「牠很皮，常趁我們不在的時候到處找樂子，很容易將自己關在廁所，然後想盡辦法逃出來。不然就是等我下班，有空看監視器才發現牠被關，趕快衝回家救牠。」

▲有時候恰恰為了找出口，會將自己的腳腳和屁屁弄受傷。

個性精明的恰恰很皮又聰明，喜歡搗蛋完後，再搖著尾巴向媽咪賣萌，求對方快快原諒，害的媽媽永遠拿牠沒轍！「唉～真得是太可怕了！」。

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▲儘管帶著嘴套，恰恰還是有辦法拿到零食。

▲牠的個性真的好像人類啊～

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