暴風雨死6動物！長頸鹿觸電暴斃　獅子爽啃屍體也GG

▲南非克魯格國家公園內的長頸鹿被電死，引發連續死亡事件。圖為南非克魯格國家公園的野生長頸鹿。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

一場暴風雨，竟然讓這間動物園死了6隻動物，到底是怎麼發生的？這是第一眼目睹離奇連續死亡事件的保育員永遠難以忘記的場景，慘案發生在上周五，非洲最大的自然生態保護區、南非克魯格國家公園遭遇了一場暴風雨，電纜斷裂導致電力崩潰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這場暴風雨後，克魯格國家公園的保育員第一個趕到現場，他發現有一隻長頸鹿和一隻犀牛被掉落的電纜電死，屍體引來兩隻獅子和兩隻鬣狗，不知情的牠們直接啃食原以為是天上掉下來的大餐，卻沒想到也接著連帶被電死，讓保育員嚇得不知如何是好。

事後保育員通報電力維修員到場協助，才終於恢復動物園的供電，根據動物園發言人Isaac Phaahla表示，離奇事件發生在園內的Skukuza區，成為在場目擊者揮之不去的驚人畫面。

▲獅子跟著啃食屍體，也遭到無妄之災。圖為南非克魯格國家公園內的獅子。



克魯格國家公園，是南非的國家公園，佔地19,485平方公里，是非洲最大的自然保護區之一，被以南非共和國總統保羅克魯格命名。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）