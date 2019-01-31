毛孩領年終！乖狗獲滿漢全席　拆家調皮汪被罰住「透天單人房」

▲4隻狗狗領年終獎，調皮汪入住「豪華單人間」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「175560738」。）

寵物小組／綜合報導

狗狗也有年終獎！抖音APP用戶「175560738」日前上傳一則逗趣短片，只見飼主家正在進行年度總結表彰大會，乖的狗可以獲得滿漢全席大餐，最愛搞破壞的狗狗則入住「豪華單人間」。飼主賞罰分明，希望新的一年毛孩們都能上進又聽話。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

從影片中可以看到，飼主正在頒發年度總結表彰大會的獎項，汪汪們一字排開等待領獎。第一名柯基犬表現良好，獲得滿漢全席大餐，食物非常地豐富；第二名馬爾濟斯今年剛當上媽咪，因此獲得美容養顏餐。

接下來獎品內容開始走下坡，白汪卷卷因為愛咬襪子又常隨地大小便，年終只獲得一點點食物。最後一名的汪汪則是罄竹難書，不但拆家又打架，還帶著卷卷偷吃東西，因此直接被罰入「全景天窗豪華單人間」，只見牠頒獎時全程開飛機耳，可見已清楚自己的罪刑！

▲飼主賞罰分明，表現好獎品超豐富，調皮的狗只獲得一丁點食物。（圖／翻攝自抖音APP用戶「175560738」。）

影片最後飼主也撂下狠話，「聽話就有火腿腸，不聽話只有單人房」，期許新的一年家中狗狗都能夠乖巧。這部短片被分享至臉書社團「爆笑公社」，引來不少網友笑翻留言，「我家肯定是最後一名」、「給我來個豪華單人間」、「該來發年終了！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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