來人啊～車禍喔！橘白貓路中「綜藝摔」堵人　她一臉問號

▲橘白貓小碎步奔跑，再來一個綜藝摔，製造假車禍。（圖／網友江佳霓提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

好可愛的假車禍！網友江佳霓每天下班回家，必定遇上一隻橘白色的流浪貓，守在小巷子中央上演「假車禍」。江佳霓心想「這是要討摸摸嗎？」，但伸手過去又會被牠給打打，直呼「認識牠四年了，不給摸卻一直翻肚肚給我看...。」

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影片中，橘白貓先在一旁跟蹤，抓好時機後，小碎步衝出，再一個「綜藝摔」路倒在中央不動。江佳霓想說繞道而行，不要踩到牠，結果橘白貓起身...再次慢動作跌倒，露出肥嫩嫩的肚肚堵人，看似不想讓對方這麼順利離開，要賠償這場假車禍！

▲來人啊～這邊發生車禍喔！！！



這隻橘白貓貓定居在江佳霓的租屋處，她笑說，「當時我下班回家，牠遠遠看到我，就邊喵邊跑過來，我跟牠玩了一下，我就跟牠說我要上樓了，結果假車禍就開始！應該是想要我對牠負責吧XDD，又或是牠純粹想找人撒嬌、找人來撞！哈哈」。

一開始，江佳霓想蹲下摸摸橘白貓，可是橘白貓警覺性高，不讓人亂摸。「這四年我被牠打到快歪頭，是被打到很誇張～是非常嚴重的那種打！但有時候是想撒嬌？但是太激動也會打我（？）」橘白貓的傲嬌個性，讓江佳霓覺得可愛又好氣。

▲橘白貓：沒給罐罐賠償金就想走？？？



網友看完橘白貓的假車禍影片，紛紛在底下建議，「拿罐罐收服」、「直接抱緊，然後快跑」、「捲哥，你又在討好味阿姨撒嬌了嗎？」、「這太可愛了啦，還會來個假車禍餒」、「小碎步很放感情的摔」、「這位演員太適合帶回家了」、「牠看上你了！貓：帶我走或你留下」。

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▲各種路倒的奇妙姿勢。



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