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偷尿尿在客廳！狗狗秒奔廁所「變海豹」　耳朵內縮：原諒我嘛

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▲偷尿尿在客廳！狗狗秒奔廁所「變海豹」，耳朵內縮：原諒我嘛。（圖／網友Vi Vi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎妞最愛用「無辜臉」來求情！（圖／網友Vi Vi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

看到這麼可愛的臉，實在罵不下去！新北市三重區網友Vi Vi在米克斯社團分享自家愛犬的逗趣照！只見2歲的米克斯「虎妞」一臉委屈地縮在廁所內，耳朵害怕到緊緊往內縮，並用很可憐的眼神盯著媽媽，像在說「人家不是故意的，快點原諒我嘛～」

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飼主Vi Vi說，當天下班要帶牠去洗澡，命令虎妞到廁所尿尿，結果牠摸索半天，沒有半點尿意，這下心想「那算了」，正前腳帶牠踏出廁所時，虎妞就蹲在客廳地上尿尿！這時，虎妞看到媽媽準備開罵，嚇的溜進廁所裡躲起來，一秒變成「海豹頭」。

▲偷尿尿在客廳！狗狗秒奔廁所「變海豹」，耳朵內縮：原諒我嘛。（圖／網友Vi Vi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎妞：嗚嗚嗚...原諒我嘛～

媽媽無奈地說，「唉～內心只有無限的嘆氣，只能默默把它拖完，我一拖完，牠就開始生龍活虎了！」同時也提到，虎妞小時候被一名婦人遺棄在幼兒園門口，身邊剩著一點點的飼料，身上的鍊子則被拴在門口。

Vi Vi不捨可憐的小朋友在外流浪，因此將牠帶回家收編！Vi Vi30日將虎妞裝可憐的照片PO至寵物社團，果真讓一堆網友紛紛替牠求情。「都變海豹惹....不要罵罵了啦！」、「原諒牠啦，太可愛了」、「那個眼神⋯⋯太過分～你忍心？」、「好可愛喔，快點原諒牠」。

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▲偷尿尿在客廳！狗狗秒奔廁所「變海豹」，耳朵內縮：原諒我嘛。（圖／網友Vi Vi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲當時被棄養的樣子。

▲偷尿尿在客廳！狗狗秒奔廁所「變海豹」，耳朵內縮：原諒我嘛。（圖／網友Vi Vi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Vi Vi看牠很可憐，帶回家飼養。

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關鍵字： 米克斯海豹頭浴室

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