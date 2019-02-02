ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動　網笑：不是頭過身就過？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓咪過寵物門 。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1768287898」）

喵：我一點都不胖！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1768287898」）

寵物小組／綜合報導

就說平時要好好運動減肥！抖音APP用戶「1768287898」近日有段影片在網路上瘋傳，內容是有隻貓咪要從門口的小縫穿越出來，卻忘了測量自己的身材是否能輕鬆跨越，只見牠使出「洪荒之力」來扭動身體。逗趣的是，當貓咪出來的一剎那，卻看見圓滾滾的鮪魚肚，讓不少網友笑說，「莫非是阿嬤養的？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪用洪荒之力過寵物門。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1768287898」）

▲喵：我一定要擠出來，證明我很瘦。

日前有網友轉載這段影片到臉書公開社團「爆笑公社」並註解「不是說好頭過身就過嘛」，影片中可以看到，貓咪的後半部身體被寵物門卡住，於是用盡全身力量來晃動身體，白手套也跟著不停揮舞，以便能喬出最佳角度。有趣的是，當貓貓成功脫困後，卻意外發現肚子的部分竟然是頭的2倍大，彷彿就像懷孕一樣，逗趣的模樣讓網友笑說，「是懷了幾包胎啊？」

▲貓咪過寵物門 。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1768287898」）

那個腰和頭部完全不成比例啊XD

這段視頻在短短幾天就累積3000多個讚，200多則分享，還吸引上百人留言說，「要減肥了啦」、「感覺有啵的一聲」、「對不起～我笑了」、「喵：救命哦！」、「傻眼了！」、「卡到肚肚啦！」、「阿⋯咿⋯怎麼⋯過不⋯去」、「我..看到什麼了...到底？」、「這是幾包胎哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤https://goo.gl/MyKwZB

 

關鍵字： 貓咪抖音

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

高雄柴柴「撞臉李榮浩」！一句歌詞笑瘋萬人：這張照片..

陽台驚見狗兒遭吊掛虐待！母親LINE傳真相　她下秒..

吃不到肉球「張大嘴+哭叫」　網見9秒處笑歪：哈士奇..

愛犬託夢有「接班人」！爸爸撿了「新家人」他撫摸秒懂..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

影／火燒車小黑找到了！小小身軀燒傷痛到哭　善心村民..

大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇..

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭　下秒後仰左右「幸福..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

浪浪誤闖快速道路蜷縮角落發抖徐文良心疼抱起：帶你回..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

伸手輕撫鏡子裡的「小夥伴」　鬆獅蜥寶寶陶醉凝視：我..

美貓優雅走滾輪...胖老爹旁邊睡　奴才笑：胖貓跟瘦..

毛孩進禮堂！黑柴直奔新人飼主　把拔馬麻的結婚戒指送..

除了舒服還可能想安慰自己？解密貓咪呼嚕聲、踏踏的秘..

屁柴Toro見幼柴森77狂後退　網笑：不是本汪生的..

長脖子是因為「hen怕熱」？長頸鹿演化解答終極揭曉

二哈把家拆成「清水房」　馬麻看空心木門傻眼：不歡迎..

奴才打出七萬...賭徒喵雙眼發亮　激動拍桌：胡了！..

貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動　網笑：不是頭過身就..

特企／家裡不能養狗！矜持爸被白柴收服　餐桌幫「兒子..

忍痛送走愛犬...7年後收養同名貴賓　掃晶片號碼竟..

喵星人「盲貓拳法」高速揮擊！　閉眼亂打命中率8.7..

年假遛狗去！盤點新北15狗公園　四號公園離捷運站5..

內行都知道！爸深埋柴頭上「澡前吸狗」忘情嘆：臭臭的..

雪白嫩汪被剃成「絕世美尻」　網友被電暈暴動：求正面

空姐掩面哭泣「你都從上面摸下來了」　庹宗華爆搭機吐..

年假肚子吃油油　營養師教你怎麼吃才不會「白胖胖」困..

哭著朝聖Mr.Children！　「禁拿螢光棒」2..

色狼軟了！辣妹全面穿「起秋小褲」…尺寸驚嚇男網友：..

流感高峰！新北開「春節類流感特別門診」　3症狀快就..

殲20細節高度保密！這個增強機動性　連美六代戰機也..

台南殺人分屍案南檢相驗　啟動被害人關懷協助

誰摔死李新影片夯？　連署人數未破10萬網聲浪泡沫化

長春長生假疫苗案　6名中管幹部被免職、42人嚴肅處..

KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

寵物動物熱門新聞

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

二哈吃不到肉球　網見9秒處笑歪

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

狗屋躺乾屍！臭味四竄主人沒發現

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

吃飯逗相報！虎斑貓帶小喵來教室..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

媽拒養新貓　一看超高顏值秒收編

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

讀者迴響

熱門新聞

吵架妻哭奔　黃金竟叼夫錢包追來

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑..

二哈吃不到肉球　網見9秒處笑歪

汪坐攤前闆娘直笑　網秒看懂：慘..

狗屋躺乾屍！臭味四竄主人沒發現

4年打造貓樂園網跪了！其實只養..

陽台驚見狗遭吊掛虐待　母傳真相..

吃飯逗相報！虎斑貓帶小喵來教室..

愛犬託夢有「接班人」！故事讓網..

「最危險鳥類」灰鱗片巨爪宛如活..

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

媽拒養新貓　一看超高顏值秒收編

火燒車小黑尋獲！全身燒傷痛到哭

殘忍！一月大幼犬遭砍前肢虐殺

超商白狗車禍安樂死！徐文良暴怒

最新影片

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

浪浪誤闖快速道路蜷縮角落發抖徐文良心疼抱起：帶你回家

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面