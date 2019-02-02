貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動　網笑：不是頭過身就過？

▲喵：我一點都不胖！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1768287898」）

寵物小組／綜合報導

就說平時要好好運動減肥！抖音APP用戶「1768287898」近日有段影片在網路上瘋傳，內容是有隻貓咪要從門口的小縫穿越出來，卻忘了測量自己的身材是否能輕鬆跨越，只見牠使出「洪荒之力」來扭動身體。逗趣的是，當貓咪出來的一剎那，卻看見圓滾滾的鮪魚肚，讓不少網友笑說，「莫非是阿嬤養的？」

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▲喵：我一定要擠出來，證明我很瘦。

日前有網友轉載這段影片到臉書公開社團「爆笑公社」並註解「不是說好頭過身就過嘛」，影片中可以看到，貓咪的後半部身體被寵物門卡住，於是牠用盡全身力量來晃動身體，白手套也跟著不停揮舞，以便能喬出最佳角度。有趣的是，當貓貓成功脫困後，卻意外發現肚子的部分竟然是頭的2倍大，彷彿就像懷孕一樣，逗趣的模樣讓網友笑說，「是懷了幾包胎啊？」

▲那個腰和頭部完全不成比例啊XD

這段視頻在短短幾天就累積3000多個讚，200多則分享，還吸引上百人留言說，「要減肥了啦」、「感覺有啵的一聲」、「對不起～我笑了」、「喵：救命哦！」、「傻眼了！」、「卡到肚肚啦！」、「阿⋯咿⋯怎麼⋯過不⋯去」、「我..看到什麼了...到底？」、「這是幾包胎哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤https://goo.gl/MyKwZB）