雪白嫩汪被剃成「絕世美尻」　網友被電暈暴動：求正面

▲這個屁屁太可以了！（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

是什麼樣的背影讓網友紛紛大喊「我可以」？一名網友在臉書公開社團「爆笑公社」分享這張照片，一隻雪白汪星人背對著鏡頭，但牠的翹臀卻讓人忍不住目不轉睛，原來是主人趁牠剃毛的時候，為牠打造了誘人的「絕世美尻」，網友看了汪汪那渾圓的屁屁曲線全被電暈，紛紛暴動求正面。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友PO出這張照片同時為狗狗OS寫下，「都怪我的主人，我想靜一靜。」原本說好只是要簡單剃毛，沒想到汪汪卻被塑型得像是人類的性感背影，看似Q彈的屁屁配上線條完美的雙腿，完全不輸給專業的麻豆，也難怪會讓網友們看了全暴動，這根本就是狗界的天菜啊！

照片上傳至臉書後，網友紛紛在底下留言笑回，「求走路影片」、「想看正面！」、「這小屁屁不摸不行」、「穿黑絲肯定很正」、「裹完粉還沒炸的雞腿」、「2隻大雞腿！！！ 1隻換駕照，另1隻要換什麼好呢XD」、「出門會有癡漢尾隨」、「這咖稱真讚」、「看到整個屁股，我怎麼一直想到山竹」、「這屁股很可以」、「阿嬤的最愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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