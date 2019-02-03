毛孩進禮堂！　黑柴直奔新人飼主：把拔馬麻的婚戒送來囉❤

寵物小組／綜合報導

人生最重要的日子哩，身為家人的毛孩當然不能錯過！日本黑柴「柚子」這天參加把拔馬麻的婚禮，但是牠不僅是來現場賣萌而已，最重要的工作是將戒指送到新人手中，只見牠帥氣登場後，筆直地往台上走，乾淨俐落完成這項重大任務！

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▲黑柴婚禮上帥氣登場。



從影片中可以看到，柚子先是在門後等待這重要的一刻，當門開啟後汪汪帥氣登場，立刻成為全場焦點，但柴柴並不是來賣萌而已，牠有個重大任務，即是將結婚戒指送到新人飼主手中，送上最美祝福。只見狗狗進場後，筆直地往把拔方向走去，不被路上想偷摸的人干擾，順利地將戒指送到台上，柚子不但參與了把拔麻麻的終生大事，還成了儀式中重要的一環，讓全場賓客感受到一家人的幸福洋溢！

▲柚子是個可愛的小女生。

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飼主將影片上傳至Twitter用戶「@kuroshiba_yuzu」，共吸引了131萬人次觀看，也有不少人逗趣留言，「我家的應該會把戒指吃掉，然後去找妹子玩」、「就說養狗很可愛！」、「還好沒有先去討東西吃」、「婚禮比照辦理～」、「好幸福的感覺」、「我要讓我的貓也這樣做！」。