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拒絕魔音！傲嬌貓不準媽唱歌　聽到秒「飛撲巴頭」：閉嘴

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▲黑白貓一聽到媽媽唱歌秒巴頭伺候。（圖／翻攝自IG@ohreally_helen）

▲黑白貓一聽到媽媽唱歌秒巴頭伺候。（圖／翻攝自IG@ohreally_helen，下同）

寵物小組／綜合報導

不論主子說什麼都必須照做以免受罰！國外這隻黑白貓「海倫（Helen）」是個超有個性的喵星人，非常討厭有人在牠面前唱歌，這天馬麻故意拿著手機錄下唱歌影片，同時引誘毛孩上鉤，沒想到海倫聽見歌聲後，一秒飛撲到鏡頭前巴了媽媽的頭，彷彿氣噗噗地說著，「叫你閉嘴聽到沒有！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

IG@ohreally_helen經常分享海倫的傲嬌日常，牠是隻極度怕吵的厭世貓，只要聽到馬麻開口唱歌，就會直接飛撲到鏡頭前巴頭伺候，偏偏馬麻又總是故意在海倫面前大聲唱歌說話，免不了被「貓幾拳」。不過她也似乎把這樣的互動當成日常小樂趣，常常拿起手機刻意開玩笑，趁機錄下喵星人的暴力行為，網友看了也全笑壞！

影片上傳至IG後，許多網友紛紛在底下留言表示，「笑死哈哈哈哈」、「太可愛了啦」、「給我閉嘴」、「都說了別吵了」、「牠是討厭唱歌還是討厭主人唱歌哈哈哈」、「真的很兇喔」、「這貓也太好笑」、「百看不膩」、「太喜歡這隻貓了」、「超級可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 貓咪喵喵唱歌巴頭

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