客廳驚見「柴犬磁鐵」！　4萌柴主動包圍老爸貼身甜睡

▲4柴直接黏在睡午覺的爸爸身上。（圖／網友李進授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

能夠被柴柴們包圍可是一堆柴控們的夢想啊！台中飼主李進日前PO出自己在家中睡午覺的模樣，只見他躺上沙發沒多久，家中柴犬們全都跑來塞奶湊熱鬧。畫面中，4隻柴柴分布在把拔周圍，堅持一定要貼身入睡，讓大批網友看了羨慕直呼「根本是天堂！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

李進表示，其實那張沙發原本就是家裡6隻柴寶們睡覺的地方。每當爸媽到沙發上睡午覺時，柴柴們就會主動爬上來討抱抱，跟著一起休息、睡覺。畫面中可以看到，有4隻柴柴貼在爸爸身上、1隻獨自窩在角落、另1隻則不見蹤影，把拔笑說，因為牠們已經找不到老爸身上其他空餘的位置了，只好自己到一旁乖乖待著，等待下一次的機會。

▲柴寶們佔據沙發就是牠們的日常。

▲柴：奴才別睡了！趕快起來陪我們玩！

至於家中為何一口氣養了6隻柴犬，爸爸則無奈說，「3年前原本只有養1隻叫『金牌』，可是活動力太好了，所以想說再找1隻作伴，沒想到不知不覺就變這樣了，我也沒想過。」家人通常一個禮拜會帶柴柴們去散步一次，但卻總是被拖著跑，6柴的牽繩還會常常打結，爸媽就連拿起手機拍下毛孩萌樣的時間都沒有，不過每當回家時看到寶貝們開心地迎接自己，就覺得一切辛苦都值得了！

▲這畫面讓人不自覺想拿出肉條...

飼主將照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後表示，「閒暇之餘抱著毛孩午睡時真舒服，我只抱一隻，其他都自己湊上來的。」網友們看了全羨慕回道，「好好哦。我家的都不给抱」、「人間天堂嗎」、「冬天都不用羽絨被了」、「我家養了十年了沒有一次讓我抱著睡！！！！」、「這拔拔後宮佳麗三千阿哈哈哈」、「覺得羨慕」、「這個畫面太有愛了」、「挖賽好爽這是我的終極夢想」、「正宮哭暈在廁所XD」、「感覺身上有吸鐵，專吸柴柴！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲平時家裡總是非常熱鬧，每天都要上演柴柴爭寵戰。

▲這背影太犯規啦！

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