正妹養雞當寵物…愛到把牠紋上身、海邊共浴日光　網讚畫面超美

▲安潔會為丘卡穿上外出裝備，一起出門溜達。（圖／翻攝自yooying.com／chookiethechook）

寵物小組／綜合報導

許多人家裡養的毛小孩多半是貓咪狗狗，更稀奇一點可能是蜥蜴、蝸牛、蛇之類的，而這位澳洲正妹養的，卻是一隻母雞，在網路上分享他們一起分享生活的各種照片，讓人印象非常深刻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

安潔（Angel Muiri）住在澳洲墨爾本維多利亞，她最好的朋友是一隻雞，一年半前她從認識的獸醫那邊得知，有一隻母雞被人棄養、無家可歸，她靈機一動決定收養牠，取名為丘吉（Chookie），於是就有了現在的畫面，正妹和母雞的可愛日常。

▲丘卡是一隻很有個性的母雞。



安潔和今年3歲的丘吉，會在家裡賴在一起，丘吉蜷縮在安潔膝蓋上呼嚕，或是出門時丘吉就蹲在安潔肩膀上，沿著海灘散步，安潔說「丘吉是最可愛、最特別的寵物，還有自己的小個性，我帶牠出門時，牠會享受在我肩膀上得到的關注。」

一人一雞的畫面實在太特別，而安潔和丘吉之間的情感也甚至超越一般寵物，安潔還把丘吉的模樣刺青在她腿上，但對於是否建議其他人也養雞當寵物，安潔持保留態度「不是所有雞都這麼好相處。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲安潔最愛帶著丘卡到海邊一起曬太陽。



▲安潔愛丘卡愛到在她腿上留下刺青。