天冷了！柴boy對準爸手心「保溫蛋蛋」　馬步坐姿超爆笑

▲柴柴對準位置要求爸爸幫忙保溫蛋蛋。（圖／網友張婕妤‎ 授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

近日天氣漸漸轉涼，沒想到阿柴連「蛋蛋」也需要被保暖一下！桃園這隻無厘頭柴柴「Cooper」，只要看到爸爸躺在床上，並且將手心朝上放置時，就會主動上前對準位置紮馬步，不偏不倚地將蛋蛋窩在把拔手心裡保溫，彷彿將他的手當成了「溫蛋器」，這一幕讓家人看了也全忍不住笑噴！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

1歲3個月大的Cooper是個「出頭很多」的柴星人，也不知道究竟是從哪學來這些怪招，只要空虛寂寞覺得冷時，就會開心地跑到爸爸手上「溫蛋」，甚至露出滿足得意的表情，偶爾還會舔舔爸爸的手清洗溫蛋器，每當被把拔用手驅趕時，還會擺出一臉「我做錯什麼了」的爆笑神情，完全不認為自己行為有何詭異之處，且只會對爸爸這樣做。

▲汪：天氣變冷了，蛋蛋也會冷啊...



▲Cooper：可以不要再偷拍我了嗎。

除此之外，Cooper還是個愛撒嬌的好奇寶寶，每當家人洗好頭吹完頭髮時，牠似乎覺得看起來特別舒服，就會用頭瘋狂磨蹭爸媽的頭塞乃；在家裡時，也常常當起魚類觀察家，站在魚缸面前伸手來回捕抓，呆萌的模樣讓家人笑壞；只要爸媽拿起手機要求合照，牠就會莫名把鼻孔撐大，種種搞怪行為一律都是「意義不明」。

馬麻張婕妤將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑壞表示，「超好笑，我重看了5次」、「我笑到抖欸，牠很認真的蹲下去要他爸爸幫蛋蛋保暖耶哈哈哈哈哈」、「牠是不是看過企鵝孵蛋」、「只給信任的人保護最脆弱的蛋蛋」、「男人才懂男人的冷啊！」、「柴：幫我秤看看」、「牠真的是故意對準的ㄟ......」、「表情還一臉不知道發生什麼事情一樣」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「媽！我也要當柴魚！」

▲柴：媽媽說鼻孔大才是漂亮～

▼影片為網友張婕妤授權提供

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