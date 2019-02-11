奴才眼鏡被咬壞質問4汪：認錯就給火腿腸　吉娃娃秒站出

▲原本沒有半個汪敢承認錯誤。（圖／翻攝自抖音用戶「175560738」，下同）

寵物小組／綜合報導

要逼毛孩認錯原來還有這招！抖音用戶「175560738」日前PO出一則影片，這天主人發現自己的眼鏡鏡片被咬壞了，當下毫不懷疑便認為是毛孩做的好事，於是將證物拿到4汪面前質問兇手，甚至祭出「認錯就給火腿腸」的獎勵，沒想到貪吃的吉娃娃竟一秒承認，立馬站出表示自己是兇手，殊不知這一切都是場騙局。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

影片中可以看到，4個汪星人被爸爸叫來質問，主人將壞掉的眼鏡放在牠們面前，便嚴厲指責說著，「誰幹的，到我這兒來！」這時狗狗們各個不敢吭聲，一臉無辜地看著奴才，沒想到下秒把拔又說，「勇於承認錯誤的好孩子，我會獎勵一根火腿腸哦！」才不到2秒的時間，貪吃的吉娃娃立馬站出來認錯，一旁的汪汪全看傻，就像是被背叛一樣，不過，可想而知吉娃娃的下場會如何，超爆笑情節讓網友笑噴！

▲一聽到爸祭出火腿腸獎勵，4汪眼睛都亮了。

網友將此影片轉發至臉書社團「爆笑公社」後，網友們看了全笑翻表示，「重賞之下必有勇犬XD」、「獎勵是用一根火腿腸扁你」、「結果沒站出來的都二根火腿腸」、「眼神全都亮了，哈哈哈」、「眼睛一起瞪大」、「先把你變成火腿腸」、「別人家的狗，都好會演！！！」、「結果不是他，他只是貪那根火腿腸才站出來而已XDDDDD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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