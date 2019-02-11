出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

實習記者吳美依／採訪報導

網友艾莉準備出遠門之前，都會為家中主子「咖啡」和「奶茶」準備精緻的「飼料漢堡包」當作儲糧，不但保鮮，還能達到定量餵食的目標。這個「生活小撇步」引起許多網友好奇「真的會乖乖吃嗎？」但是，當他們看見被吃得乾淨，只留下包裝紙垃圾的照片，全都非常驚訝，「果然是別人家的貓！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲奶茶和咖啡打開「飼料漢堡包」來享用。（圖／「咖啡姨奶茶妹」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲裝滿一杯杯的飼料。

▲貓咪會自己打開「小餐包」。

▲媽咪出門前準備好食物，2天後貓咪乖乖吃光。

艾莉接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，某一次看見貓咪肚子餓，想要挖開飼料袋，於是靈機一動想到這個方法，「我擔心自動餵食器失靈，或是飼料氧化、變質，於是事先準備好『漢堡包』，等貓貓們想吃，就會自己打開。」她後來也貼出主子的用餐影片，只見咖啡靈巧地打開包裝、細嚼慢嚥，奶茶則在一旁靜靜排隊等候，乖巧模樣羨煞許多奴才。

▲咖啡準備開動。

▲奶茶乖乖排隊，等姐姐吃完才用餐。

▲咖啡比較文靜、膽小。

▲奶茶活潑、愛玩。

艾莉提到，她嘗試、觀察好幾次，幸好主子們都非常捧場，不僅愛惜食物吃光光，而且很守規矩，從來不會趁機搞破壞，「但是，如果我要出門3天以上，就會請家人幫忙照顧了，畢竟貓砂需要清理呀！」她也提到，這對姐妹個性「一冷一熱」、剛好互補，「姐姐咖啡愛吃、膽小，妹妹奶茶活潑、大膽。」尤其冬季時，2貓窩在一起睡覺的模樣，真的非常可愛。

▲2姐妹個性一冷一熱，非常互補。

▲奶茶非常聰明，3個月大就會開門！

艾莉將經驗分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，許多網友都大讚「實在太厲害！」，紛紛留言，「2位主子家教真好！」、「自己的餐包自己開～」、「帶便當盒的概念。」、「這種做法真的很棒，很適合日常使用的食玩類益智遊戲。」、「好秀氣的吃法，慢慢打開，還會輪流吃，真的很聰明。」也有奴才趁機大吐苦水，「我家的充滿劣根性，肯定每包都打洞……。」、「我家的肯定一次嗑掉，然後再吐滿地……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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