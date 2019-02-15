影／肉湯好香！神仙柴「舔空氣、狂咬白煙」　網：佛系吃法

實習記者吳美依／採訪報導

柴妹是一隻活潑、親人的狗狗，這天牠跟著主人一起到小吃店用餐，被香噴噴的氣味吸引得肚子咕嚕咕嚕叫、直吞口水，卻發現自己已經把零食吃光。汪汪一臉無辜地望著湯碗，看到白煙嬝嬝飄散出來，便開心地「大咬特咬」，似乎想要捕捉熱氣裡的滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲柴妹也好想喝鵝肉湯。（圖／柴妹媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲柴妹：啊嗯～好吃好吃～

▲柴妹在車上打瞌睡。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，當時他們正在店內享用美味的鵝肉清湯，卻突然發現柴妹鎖定空中白色煙霧咬呀咬，「這是牠第一次這樣做，但我猜，也許吃起來真的有肉味呢！」她說，幾乎每次出門都會帶著狗狗作伴，也常常看見毛孩玩到累翻、「杜咕（台語：打瞌睡）」的逗趣畫面。

▲柴妹常常陪爸媽出門。

▲好軟Q的嘴邊肉～

▲柴妹5歲生日的紀念照。（圖／「MR.mou毛先生 寵物寫真 攝影」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則「佛系吃法」的影片被分享到臉書社團「柴犬司令部」，讓許多網友都笑翻了，紛紛留言，「吃空氣也會飽？」、「吃煙止餓」、「食神最高境界。」、「空氣湯～」、「姐吃的是氣氛！」、「湯的精髓都被柴柴吸走了。」、「柴：我是修仙的～XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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▲柴妹「佛系喝湯法」。（影／柴妹媽媽提供）

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