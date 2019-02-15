「三腳壁花汪」怕到不敢看人　3個月後回頭找她：保護我

▲斑斑在狗群裡像個「壁花」，安安靜靜出現在背景中。（圖／網友詹文綺提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

基隆有隻黑白米克斯「斑斑」，自從出生後就在野外流浪，6個月大時卻不小心踩到捕獸鋏，經過搶救仍然失去左前腳，還變得更怕生。這隻文靜又喜歡狗狗陪伴的「壁花汪」輾轉來到愛媽詹文綺家中，並在安全感中漸漸進步、信任人類，目前還在等待永遠的家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲斑斑出生後就開始流浪。

▲斑斑燦笑～

▲斑斑（圓圈處）以前很怕人、躲得遠遠，卻很喜歡同類陪伴。

詹文綺向《ETtoday寵物雲》提到，斑斑以前非常不親人，尤其受傷後，更是無時無刻處於緊張狀態，因此當初救援的李小姐花費3天才成功，「牠非常喜歡同類的陪伴，總是安靜地躲在角落、不引起注意，就像是『壁花』，但是如果落單，卻會害怕地汪汪叫。」

▲斑斑曬太陽～

▲斑斑翻肚肚。

詹文綺了解斑斑心中陰影，因此花費許多時間親訓，3個月後出現效果，「有一次斑斑看見我朋友站在門邊聊天，嚇得不敢走出去，牠卻立刻回頭，用求助的眼神看著我，好像在說，『可以保護我嗎？』」她感動地說到，這是狗狗表現信任的方式，「牠遇到問題時，會向我求助。」

▲斑斑：你在看我嗎？

這段日子以來，狗狗一點一滴改變，從過去的畏縮，到現在願意主動走近陌生人，並吃下對方掌心上的食物，個性也非常乖巧，不論是摸頭、洗澡都非常溫馴，甚至會蹦蹦跳跳地找愛媽一起去倒垃圾。詹文綺說，「雖然眼神還是有點慌張，但我相信斑斑已經了解，還有許多人類是如此喜歡、愛護著動物們。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲勇敢的斑斑一直在進步喔～

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