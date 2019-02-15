三腳浪浪「山豬吊」纏嘴　「鋼索切開半個臉頰」飄腐臭

▲阿花被鋼索纏住至少11天，幾乎半個臉頰都被劃開。（圖／「為台灣動物發聲」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

浪浪「阿花」在瑞芳生活6、7年，是居民、商家熟悉的「毛鄰居」，前陣子突然不見蹤影，再次被目擊，嘴巴上卻穿刺著一條長長鐵絲，幸好被網友胡小姐和其他熱心人士救援成功，但牠幾乎半張臉都遭鋼索切割開來，傷口還傳出陣陣惡臭。阿花接受清創、縫合手術後恢復良好，比起過去也變得親人許多，現在還在醫院等一個家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿花被鋼索纏住嘴巴，無法進食。

▲胡小姐等人發現狗狗時，傷口飄來腐臭。

胡小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她1月底在網路上看見相關訊息後就持續關注，「除夕前一天，我終於看見牠在河床上休息，2隻前腳還不停撥弄鐵絲，看起來非常痛苦，後來卻被人群聲音嚇跑。」經歷這次落空，她仍放不下心，過年期間繼續搜尋，直到假期結束前幾天終於等到好消息，「我請目擊浪浪的東山鴨頭店家清空現場，並且一起跟蹤狗狗，最後在美髮店前面，抓到筋疲力盡的阿花。」

▲胡小姐等人終於成功捕捉阿花，此時已經是半夜。

▲阿花的右前腳被捕獸鋏夾斷。

胡小姐說，浪浪嘴巴上的鋼索，是陷阱「山豬吊」的機關，「牠可能是在山區走路時誤觸，這個裝置就連一般人用雙手都很難解開，更何況是早已被捕獸鋏奪走一隻腳的阿花。」狗狗被緊急送到24小時獸醫院，展開連續2天的清創手術，並且注射營養點滴，幸好傷口縫合之後恢復狀況良好，健康檢查各項目指數也很正常，只有心絲蟲仍在治療當中。

▲以前阿花非常怕人，住院馴化後卻變得很溫柔。

胡小姐每天都會撥出時間去探病，也察覺到狗狗的變化，「以前牠非常怕生，只要有人在旁邊看，就連飯也不會吃。但是經過住院、關籠馴化後，漸漸適應『有人陪伴』，能夠接受餵食，也願意被摸摸了。」她看見浪浪溫和的模樣，覺得非常不捨、感動，很想要幫阿花找家，「希望可以讓牠明白，這個世界上不是只有壞人，還是有好人存在的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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目前，農委會已針對野生動物保育法第19條「獵捕野生動物不得以捕獸鋏、陷阱等方式獵捕」提出修正草案，增列禁止使用金屬製套索作為獵捕工具。另外，依動保法規定，「若使用獸鋏、毒物或其他方式，任意虐待傷害犬貓等動物，最高可處2年以下有期徒刑及200萬以下罰金」。「山豬吊」是種鋼索繩型的捕獸陷阱，因製作容易、成本低廉，許多動物深受其害，農委會已將「禁止使用金屬製套索作為獵捕工具」加入野生動物保育法修正草案。

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