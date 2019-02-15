店喵撒嬌日常！她單手抱「老嬰兒」邊拖地　背影母愛噴發

▲上班邊抱主子邊拖地，背影母愛噴發。（圖／網友洪小姐授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市某餐廳員工每日早上都會被店貓Orin騷擾討抱抱，由於實在敵不過貓貓撒嬌，她只好一手抱貓、一手進行掃除工作，背影母愛噴發。不過，日積月累下來，員工們也因為常常這樣抱著主子，幾乎都要變成「媽媽手」了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：今日消費金額共5個罐罐，請付現。

店員洪小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，店貓Orin只有在上午時才討抱抱，會不斷想爬到人的身上。不過，這樣的「寵幸」並非人人都有，因為聖上會看人討抱，還特別喜歡找女生。

Orin個性十分溫和，有點呆萌惹人疼愛，同時也有個響噹噹的外號「尿尿小童」，原來是牠小時候喜歡在墊子、客人腿上小便，因此獲得這個封號。當然，過去的「尿尿小童」現在已經不會隨意便溺，反而會乖巧地幫忙招呼顧客，雖然並非直接到腿上賣萌，但是會待在一旁撒嬌，讓人瞬間融化！

▲Orin基本小檔案。

▲店內貓口眾多，大家相處地十分融洽。

洪小姐將這段畫面上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓大家看看店貓如何「寵幸」員工！從影片中可以看到，一名女子正在做清潔工作，但是左手卻緊緊抱著貓咪，彷彿在抱小孩一般，雖然辛苦卻是個甜蜜的負擔。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

許多貓奴看了影片紛紛按讚留言，「這看來要加薪阿」、「來來來...我來抱！」、「覺得羨慕～」、「喵在幫忙提早訓練抱小孩」、「我可以幫忙！」、「不是媽媽手，是奴才手啊」、「櫃檯還有一隻在緊緊盯著」、「母愛噴發」、「我以為真的在抱小北鼻，結果是老嬰兒啊」、「下次用揹袋背著」。

▼更多精采影音