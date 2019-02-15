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胖喵「吹風機」陰影...　見媽拿出秒「拍桌站立」拼輸贏

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▲貓皇被吹風機嚇到拍桌站立。（圖／網友鄒小涓授權提供）

▲貓皇被吹風機嚇到拍桌站立。（圖／網友鄒小涓授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「放肆！給本皇拿開」台北市乳牛貓「大軍」這天洗完澡後吹毛，對吹風機產生陰影，隔日看到奴才再度拿出來，牠立刻站起來拍桌示威，威風凜凜、霸氣十足的模樣簡直就是「工讀生」。這個畫面被媽咪鄒小涓拍下，並且上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引來8000多人朝聖按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓皇被吹風機嚇到拍桌站立。（圖／網友鄒小涓授權提供）

▲喵皇非常愛「喵喵叫」跟人對話。

近日大軍因為乳頭長酵母菌，不得不接受洗澡、吹毛服務，讓牠超級崩潰甚至有陰影，也因此隔日媽咪再拿出吹風機時，大軍立刻站起來警告，「給本皇拿走！」從照片中可以看到，聖上身子站得直挺挺，壯碩的身材看起來十分有威嚴！大軍目前因為酵母菌的關係，必須一個禮拜洗澡2次，預計要一個多月的時間才會恢復。

▲貓皇被吹風機嚇到拍桌站立。（圖／網友鄒小涓授權提供）

▲大軍個性溫馴，沒有吹風機時可抱可摸。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，大軍雖然塊頭大但是膽子卻超級小，平時視吹風機為敵人，只要人吹頭髮就會緊張地盯著看，甚至還會攻擊沒運作的吹風機，十分地逗趣！不過飼主也提到，大軍的一隻眼睛天生有問題，視力比正常貓咪弱，因此聽覺上更為靈敏，才會特別害怕巨大聲音。

▲貓皇被吹風機嚇到拍桌站立。（圖／網友鄒小涓授權提供）

▲大軍還有一個貓咪小伙伴「櫻花」。

大軍站著示威的模樣被上傳後，立刻吸引不少網友逗趣留言，「喵：你不要過來...再靠近我，我就要叫破喉嚨了」、「工讀生不要那麼怕吹風機啊」、「現在找工讀生不看體型的嗎？」、「大膽奴才！」、「瀏海吹壞了嗎？」、「再吹老子跟你翻臉」、「要輸贏了」、「這是帝王企鵝吧」、「敢給我開吹風機我翻桌喔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪站立吹風機

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