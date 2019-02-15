情人節自己吃飯還遭打劫！　喵賊手摸菜幫調味好溫「腥..

▲主子情人節幫忙「加料」。（圖／網友Sandra Cheng授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

情人節自己吃飯已經相當難過，沒想到還碰上貓咪來搶食物！網友‎Sandra Cheng日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張照片，原來是家中虎斑喵「阿肥」竟大膽搶劫，還將手放入碗內幫忙「調味」，讓‎Sandra相當無奈，「到底招誰惹誰了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲喵：還不開罐伺候本大爺？

‎Sandra接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，原本阿肥把頭靠在湯匙上，十分地可愛，沒想到下一秒賊手就伸進碗裡想竊取食物，晚餐被迫「調味」，實在非常無奈！事實上，阿肥就是一隻超貪吃的貓，只要有吃的就能收買牠的心，為了吃罐頭會一直喵喵叫，甚至越喊越可憐，讓人於心不忍，只好認輸開罐伺候。

▲喵總是虎視眈眈地看著人的食物。

阿肥貪吃的程度不可小看，每次自己的飯吃完後，就會偷吃妹妹「跳跳」的東西，溫順的跳跳總是退到一旁，讓哥哥大快朵頤。阿肥除了愛吃以外，也非常地外向，喜歡看窗外美景，也愛出門玩耍，同時也是個黏人精，當家中裝潢時扮演「工頭」角色，顧前顧後跟著人走，十分地可愛。

▲阿肥跟同胎妹妹感情十分要好。

阿肥偷吃照片被上傳後，引來不少網友笑翻留言，「貓砂掌從不留情」、「撥完沙沙撥飯飯」、「幫你加菜呀～有貓手香」、「別人碗裡的總是比較好吃」、「牠在陪你過情人節」、「撥屎過的貓手...味道還可以吧？」、「聖上幫你試試味道」、「喵：剛大完便就有飯吃了，真好」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲奴才抱著主子看戶外美景。

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