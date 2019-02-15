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導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4口」

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▲▼導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4口」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲視障主人在2隻導盲犬的協助之下，成為幸福一家人。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

寵物小組／綜合報導

話題圍繞著狗意外譜出戀曲！大陸一對導盲犬為視障主人牽上紅線，原本毫無交談機會的2人因為狗，有了共同話題。巧妙的是，他們領取的導盲犬「小杰」跟「芒果」是同胎兄妹，更加深緣分，彼此交談甚歡成為情侶，近日更在親友的見證下步入禮堂，帶著2隻愛犬正式結成夫婦。

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▲▼導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4口」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲小杰和芒果原來是同胎兄妹。

新婚夫妻王金華和周彤均為視障人士，並且在同一間公司上班，早在他們成為同事之前，2人已是大學同學，連主修科也相同，雖然知道彼此的名字，但學生時期並無太多的相處。直到有一次王金華因為領取導盲犬「芒果」，鼓起勇氣主動找也有導盲犬「小杰」陪伴的周彤均搭話，聊天後才意外得知，原來2人的導盲犬原來是同胎兄妹。

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▲▼導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4口」。（圖／翻攝自央視新聞）

▲▼2人在親友見證下結為夫婦。

▲▼導盲犬兄妹幫牽紅線！　視障男女步入禮堂成為「幸福4口」。（圖／翻攝自央視新聞）

王金華和周彤均從此有了共同話題，閒暇之餘常一起出門約會，最後在兩隻導盲犬的陪伴下，走進了婚姻的殿堂，成為幸福的1家4口，小杰和芒果這對兄妹也能一起生活。周彤均也在婚禮上感性的說，「今天我們結婚了，很開心也覺得很幸福，希望我們以後也能夠一直幸福下去！」

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關鍵字： 導盲犬兄妹結婚禮堂視障

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