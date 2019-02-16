ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

阿金們臉垂視訊超崩壞！　汪見「牠」加入秒被嚇跑：我有插撥

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲汪汪們視訊通話，喵一加入立刻嚇跑大家。（圖／翻攝自Instagram@charlie_the_golden18）

▲汪汪們視訊通話，喵一加入立刻嚇跑大家。（圖／翻攝自Instagram@charlie_the_golden18）

寵物小組／綜合報導

貓咪永遠都是老大！美國黃金獵犬Charlie這天撥了一通電話給好友Buddy，只見兩汪用超崩壞的角度看著鏡頭，接著汪們找來萌喵Sophie一起聊天，不過喵皇似乎對狗不太友善，持續出言威脅，嚇得Charlie趕緊結束通話，十分地逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主經常在Instagram分享家中毛孩的日常生活，也會逗趣地在影片中作註解。這天Charlie打電話給Buddy閒話家常，兩汪看著鏡頭的角度超崩壞，一點也沒有獵犬的帥氣。過沒多久貓咪Sophie也加入對話，立刻展現貓老大的氣勢，不斷揚言要毀了狗狗們！此話嚇得Chlie趕緊假裝有插撥，三十六計走為上策！

▲Charlie常擺出超ㄎ一ㄤ的表情。

事實上，Charlie不只在通話中有崩壞表情，面對鏡頭汪總是沒有偶像包袱，展現最真實的自己，只見牠舌頭外露，呆滯的表情吸引不少粉絲關注！Charlie最要好的夥伴就是Buddy，兩汪時常一起闖禍，也一起搶東西吃，偶爾張大嘴巴凶狠吵架，卻也不改牠們堅定的友情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▼更多精采影音

關鍵字： 黃金獵犬狗狗通話視訊崩壞貓咪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

抱狗擠沙發酣睡！媽出賣阿公崩壞系列照　網笑：肚子更..

媽媽熱線睡著！單身狗低頭陪她男友視訊　忌妒眼神笑翻..

神秘黑豹百年現蹤肯亞！淡色玫瑰花紋繞身　科學家：漫..

肉臉喵爸「身體當枕頭」照顧5幼仔　鏡頭轉到一旁....

「蓬鬆小三」黏阿公不下車...他輕聲拍撫5分鐘　阿..

貓一蹭臉腫成豬頭　他守護21年淚：女兒送的最後一次..

遭人拿掃把趕、潑冷水！惡臭浪汪6個月後「大整形」　..

浪橘「冷到捲成毛球」淋雨睡覺　寧可餓肚「只想討摸」

開門看到「隔壁小狗寫的信」！內容曝光逼哭一票網友：..

8KG喵撒嬌飛撲「2秒拆衣」　奴才傻眼：牠不知道自..

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：..

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼.....

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的..

女兒推車變2倍重！驚見「熟客睡翻」　得知真相後媽笑..

忠犬護主搏鬥搶匪遭「利刃插頭」 刀傷深達8公分....

減肥中卻受不了胡椒牛誘惑？　貪吃喵伸顫抖毛手：拜託..

爸拔上班用寵物監視器看家貓　「老皮貓」問號臉探頭當..

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿..

聰明柴柴自帶圍巾藏壓歲錢　嘴邊肉護鈔法網笑：紅包怕..

上班囉！ 小幫手拉拉替馬麻拿包包

檳榔攤黑妞穿洋裝！搖尾跟客人收錢　媽驕傲：米克斯就..

半夜怪聲！她見「柯基偷騎小馬」笑瘋　網：怎上去的X..

阿金們臉垂視訊超崩壞！　汪見「牠」加入秒被嚇跑：我..

遲鈍毛孩用臉接娃娃　雙耳遮眼被慘K留下「驚愕表情包..

暴徒撲向牠心愛的主人　勇敢汪毫不遲疑「用頭擋下那把..

情人節自己吃飯還遭打劫！　喵賊手摸菜幫調味好溫「腥..

拔母獅爪子只為娛樂遊客　獸醫辯：牠還有一整排利齒

差點被安樂！棄汪逆襲變「溜冰王子」大秀俐落花式滑行

「三腳壁花汪」怕到不敢看人　3個月後回頭找她：保護..

2/16歡慶世界穿山甲日！逛動物園搭貓纜玩燈謎　了..

道奇自信終結「三連亞」　總裁放話：球隊沒有弱點

親自設計的Reebok終於問世　超模吉吉狂發文喊：..

藏在咖啡店的電影院！台中火車站旁的老屋文藝空間

劉必榮／川普宣布「進入緊急狀態」　兩黨開火，合作破..

嘉義義竹廂型車與拖板車對撞　1女肢體變形頭顱破裂慘..

張育成大聯盟游擊有希望　印地安人教頭盛讚更成熟

遊台灣燈會記得別亂停汽機車　恐被拖吊吃罰單！　

周天瑋／台灣的綿羊和老虎都太多了？（下）

大陸致敬功力突破天際　限量牛王藍寶堅尼Veneno..

男子表情「怪怪的」　下一秒被歸仁警揪出改造手槍

寵物動物熱門新聞

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

太子託夢養鸚鵡！她去鳥店找嚇歪

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

消防貓遭匿名投訴　被趕離5年家

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

黃狗阿綢陪媽祖繞境7年　超虔誠

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

萌柴塞束口袋！眼神死陪逛寵物店

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

幼犬被關鴨籠2月　她心軟又收編

花339萬元狩獵奇獸　漁獵局認..

罕見虎貓現蹤邊界　圍牆威脅棲地

讀者迴響

熱門新聞

女兒推車變重　她彎腰見熟客笑翻

太子託夢養鸚鵡！她去鳥店找嚇歪

汪心急吃牛骨　被燙到氣得罵阿嬤

消防貓遭匿名投訴　被趕離5年家

阿公抱狗擠沙發　睡姿崩壞笑翻網

黃狗阿綢陪媽祖繞境7年　超虔誠

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦..

2主人接連身亡　悲慘汪終於幸福

萌柴塞束口袋！眼神死陪逛寵物店

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

爸出門就哭！她出妙招安撫焦慮汪

幼犬被關鴨籠2月　她心軟又收編

花339萬元狩獵奇獸　漁獵局認..

罕見虎貓現蹤邊界　圍牆威脅棲地

暴徒撲向主人　勇敢汪竟用頭擋刀

最新影片

更多

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

戲精喵「慢半拍」裝睡超搞笑！　一掀棉被就閉眼...爸：學我的？

出遠門留「餐包」主子乖乖吃？　2天後網羨慕：別人的貓

女兒推車變2倍重！驚見「熟客睡翻」　得知真相後媽笑翻：被當免費Uber

忠犬護主搏鬥搶匪遭「利刃插頭」 刀傷深達8公分... 只差毫米險喪命

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面