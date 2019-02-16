阿金們臉垂視訊超崩壞！　汪見「牠」加入秒被嚇跑：我有插撥





▲汪汪們視訊通話，喵一加入立刻嚇跑大家。（圖／翻攝自Instagram@charlie_the_golden18）

寵物小組／綜合報導

貓咪永遠都是老大！美國黃金獵犬Charlie這天撥了一通電話給好友Buddy，只見兩汪用超崩壞的角度看著鏡頭，接著汪們找來萌喵Sophie一起聊天，不過喵皇似乎對狗不太友善，持續出言威脅，嚇得Charlie趕緊結束通話，十分地逗趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主經常在Instagram分享家中毛孩的日常生活，也會逗趣地在影片中作註解。這天Charlie打電話給Buddy閒話家常，兩汪看著鏡頭的角度超崩壞，一點也沒有獵犬的帥氣。過沒多久貓咪Sophie也加入對話，立刻展現貓老大的氣勢，不斷揚言要毀了狗狗們！此話嚇得Chlie趕緊假裝有插撥，三十六計走為上策！

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie（@charlie_the_golden18）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 10 日 上午 5:49 張貼

▲Charlie常擺出超ㄎ一ㄤ的表情。

事實上，Charlie不只在通話中有崩壞表情，面對鏡頭汪總是沒有偶像包袱，展現最真實的自己，只見牠舌頭外露，呆滯的表情吸引不少粉絲關注！Charlie最要好的夥伴就是Buddy，兩汪時常一起闖禍，也一起搶東西吃，偶爾張大嘴巴凶狠吵架，卻也不改牠們堅定的友情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Charlie（@charlie_the_golden18）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 9 日 上午 5:40 張貼

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