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5.7KG喵偷爬天花板被抓包　肚肚太胖只能「倒退嚕」撤退

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▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供）

▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

高雄左營小胖喵「虎寶」非常調皮，常常趁家人不注意時亂跑亂鑽，這天牠跳上天花板的隔層中，一聽到馬麻大喊要牠下來，頓時嚇得不知所措，而肉肉的身材也導致牠只能「倒退嚕」撤退，搞笑的動作讓媽媽忍不住拿起手機錄下，網友看了也全被萌翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

目前3歲10個月大的虎寶好奇心十足，當天牠趁著家人不注意時，偷偷從冰箱旁的木條縫一躍而上，直到馬麻發現時，虎寶已經在天花板上了，於是媽媽立馬拿出牠最愛的鈴鐺引誘，虎寶聽見後著急得想要馬上下來，卻因為天花板太高，加上自己的肚肚太胖無法轉身，只能默默地後退嚕，再一步一步跳下來。

▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供）

▲又想幹嘛！被抓包了吼！

▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供）

▲虎寶：可以不要再偷拍我了嗎？

無厘頭的虎寶總是做出許多讓人匪夷所思的事，喜歡往高處爬的牠，甚至曾經跳到櫃子上「研究電燈」，奇葩的行為讓馬麻笑翻直呼，「誰家有缺水電工的，這裡有。」此外，虎寶還是個貪吃的孩子，目前已經重達5.7公斤，圓滾滾的身材讓媽媽無奈苦笑表示，「我對牠太好了...」。

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友們紛紛在底下笑回，「現成喵跳台」、「其實牠是麥克傑克森，月球漫步你懂der」、「魔鬼的步伐」、「我家也是，然後下不來在那該該叫」、「其實是在幫媽媽大掃除～」、「太圓...轉不了身...XD」、「我覺得需要研發黏貓棒」、「寶寶表示：倒著走很累捏」、「聽到白痴貓我就笑了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供）

▲虎寶是個超級無厘頭的好奇寶寶。

▲調皮喵跳上天花板下不來。（圖／網友陳小琦授權提供）

▲喵：誰再說我胖就跟他翻臉！

▼影片為網友陳小琦授權提供

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關鍵字： 喵喵天花板隔層肚子

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