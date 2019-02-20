浮誇貓「大法師式」享受阿嬤拍屁屁！家人「以為頭不見」嚇死

▲拍屁屁拍出新高度！（圖／網友Cow Haha提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

竟然可以歪成這樣，貓咪真是奇妙的生物！住在台南的3歲虎斑貓「魚肚」超喜歡找阿嬤拍屁屁，每次的拍拍都能「拍出新境界」！之前是翹著屁股、前身癱軟放空，這次是直接「對折兩半」，用浮誇的角度享受服務，其他家人也當場嚇到，想說「頭怎麼不見啦！」

當時飼主Cow Haha想找魚肚玩，想摸摸牠、講講話，但遭主子忽略。這時，魚肚直直往正在看電視的阿嬤奔去，開始將自己對凹，變成頭下腳上，呈現「大法師」模式，靠在阿嬤大腿旁。阿嬤開心地拍屁股，一邊自豪笑說，「牠自己凹成兩半欸，哈哈哈哈，只要牠想睡覺就會想黏我啊～」。

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▲魚肚想睡覺的話，會跑去阿嬤旁邊磨蹭。



阿嬤引以為傲魚肚只黏她！飼主Cow Haha無奈地表示，之前因為工作的關係，住在外面不常回家，媽媽說魚肚會去房門等我（很感動），後來媽媽覺得魚肚可憐，將牠抱回房間睡，從那之後...「牠就再也不跟我睡了」。

▲魚肚是從市場撿回來的貓。



魚肚在家中最黏阿嬤，飼主Cow Haha則負責鏟屎、餵飯等奴才角色。她說，「媽媽沒特別餵她什麼，魚肚就會自己去找我媽，而且只跟她睡，我媽在追劇，她就自己跑去我媽大腿上面睡、討拍。」

▲魚肚很會撒嬌，阿嬤說牠很像小嬰兒。

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