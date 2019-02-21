好好抽！拉拉姐妹花「試用衛生紙」　5分鐘KO「滿地白雪」

▲可喜、謙喜試用衛生紙，覺得非常滿意。（影／網友Hui Weimin提供）

寵物小組／綜合報導

「本汪掛保證，真心不騙！」拉布拉多犬「可喜」和「謙喜」是一對好奇寶寶，這天媽咪才離開5分鐘，姐妹倆就合力把一包全新衛生紙「試用」完畢。網友Hui Weimin踏進客廳看見「遍地雪白」的「浪漫場景」，真是好氣又好笑，直說「難怪要找拉拉來代言！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲可喜、謙喜用衛生紙「佈置」客廳，非常浪漫。（圖／網友Hui Weimin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲謙喜害怕得躲到櫃子下，可喜被罵了才嚇一跳。

▲可喜：媽媽～這個品牌的衛生紙真的好好抽喔！

影片中，客廳地板雪白一片，鋪滿柔軟的衛生紙。妹妹謙喜似乎發現做錯事了，害怕得躲進櫃子底下、不敢面對，姐姐可喜卻還欲罷不能，咬著塑膠袋甩呀甩，直到聽見媽咪生氣質問，才嚇了一大跳，趕緊裝傻燦笑，就像在說，「媽媽～這個品牌真的很好抽喔！」

Hui Weimin表示，她進去廚房檢查正在烹煮的牛肉，沒想到才過了一下子，就接到這個「睡前任務」，她將影片分享到「有點毛毛的」之後引起熱烈討論，網友紛紛留言，「天真無邪笑著看你～」、「這才是最佳代言！」、「趕快找廠商業配，自己的肉肉錢自己賺。」、「至少沒有像我家弟弟一樣，吃光了然後『明天見』……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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