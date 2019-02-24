舒潔拉拉本狗現身！5分鐘用完1包衛生紙　媽氣炸揪兇手

▲拉拉姐妹聯手咬爆舒潔衛生紙。（圖／網友Hui Weimin授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

舒潔最佳代言姐妹花是你們！女飼主Hui Weimin家的拉布拉多犬「可喜」搗蛋事蹟數不清，但牠現在卻聯手僅59天大的妹妹「謙喜」一起搞破壞，趁著馬麻到廚房煮肉肉的短短5分鐘內，瞬間用光一整包衛生紙，滿地殘骸讓媽媽看了氣炸直呼，「難怪舒潔愛拉拉代言。」

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馬麻當天晚上準備燙牛肉給可喜吃，沒想到她才進廚房不到五分鐘的時間，回頭竟看到一地的衛生紙殘骸，才意識到應該是可喜站起來把餐桌衛生紙叨走，而妹妹謙喜見狀後跑去一起玩，不過兩姐妹看到媽咪生氣後卻是兩樣情，可喜不但不知錯還傻笑，謙喜則是假裝沒事，媽媽氣壞同時一秒揪出兇手，「這包衛生紙是全新的，會弄到整包用完，是謙喜幹的，可喜只會叨著玩，不會抽取，只有謙喜才會一直抽不停。」

▲汪：不是我們，是舒潔拉拉做的啦！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，網友看了也全都笑壞說，「合作無間啊！」、「趕快找廠商業配，自己的肉肉錢自己賺」、「沒肉肉吃，又要罰站了」、「麻麻已經磨刀熱鍋準備」、「衛生紙跟狗狗都有殺父之仇」、「版主數落狗狗的內容真的太逗趣了」、「代言人被打屁屁了」、「兩姐妹表示：都是衛生紙帶壞我們的」。

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▲妹妹「謙喜」與姐姐「可喜」搗蛋事蹟數不清。

▼影片為網友Hui Weimin授權提供

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