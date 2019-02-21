鴨鴨被自己玩壞　戲精汪下秒竟「腿軟倒牆」：誰殺了它

▲明明是你自己咬壞的！（圖／臉書粉專「我是美月啦」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

怎麼可以吃鴨鴨！台中這隻比熊混狐狸犬「美月」是個超無厘頭的小屁汪，這天牠和馬麻玩你丟我接的遊戲玩到一半，牠卻突然咬起自己心愛的鴨子娃娃，沒想到下秒鴨鴨卻突然解體散落一地，美月頓時嚇得不知所措，滿臉哀怨地看著它，甚至一度難過到腿軟倒在牆邊，彷彿心在淌血。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻葉名語表示，當天她陪著毛孩一起玩丟接遊戲，玩到一半美月突然不接了，反而抱著鴨鴨開始磨牙，沒想到不久後，鴨鴨開始肚破腸流、面目全非，媽媽便故意捉弄孩子嚴厲說著，「齁！鴨鴨死掉了！」美月一聽到後竟突然傷心地看著那從小陪牠長大的鴨鴨，超愛演的牠甚至上演晴天霹靂的戲碼，難過到直接軟腳倒地不起。

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▲汪：馬麻，可以急救我的鴨鴨嗎？

▲美月：我一定會幫鴨鴨報仇的！

雖然美月看似對鴨鴨的離去無法接受，但是馬麻卻爆料，其實過了沒幾分鐘後，美月又馬上跑去找新的玩具來玩，喜新厭舊的模樣讓家人哭笑不得。美月非常寶貝自己的玩具，甚至還空出床鋪給娃娃們睡，自己則是躺在地板，只借了床的一小角當枕頭靠著睡，不過牠卻對家裡的東西非常暴力，破壞力十足常常咬壞東西。

影片上傳至臉書粉絲專頁「我是美月啦」並表示，「說好要一起長大的你怎麼先離開我呢？」網友們看了紛紛笑壞，「可憐的鴨鴨肚破腸流滿地也」、「還哀怨倒牆好萌啊！！！」、「耳朵轉來轉去的好可愛」。馬麻也表示自己快被毛孩笑死，直呼牠超愛演，明明就是自己咬的還裝可憐！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲美月體型雖小，但破壞力超強，讓媽媽無言，「我以為我養到白蟻。」

▲美月超寶貝牠的娃娃們。

▼影片為臉書粉專「我是美月啦」授權提供

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