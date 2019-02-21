無車牌飼主山區「棄養3幼犬」　志工目擊狂追喊「他丟狗」遭擦撞

寵物小組／綜合報導



新北市五股動物之家附近的山區，有一名男子於17日上午騎機車載著3隻黑幼犬，惡意將牠們棄養於某工廠外，正好遭到路過熱心志工撞見，於是開車沿路大喊「他丟狗」，並緊緊跟隨棄養人，沒想到這名男子不但沒掛車牌、急催油門落跑，甚至還刻意與志工轎車發生擦撞，隨即肇事逃逸，讓他氣炸PO網，揚言揪出行為人。

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▲無車牌飼主棄養3幼犬逃逸。（圖／網友樂高積木授權提供，下同）

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棄養男子用紙箱載著3隻疑似剛斷奶的小黑犬，騎乘著無掛牌的機車，鬼鬼祟祟來到山區疑似惡意丟狗，而這2名愛狗人士正好在前往動物之家當志工的路途中，發現該男子行為詭異，跟隨在後方才目擊到對方竟隨意將幼犬丟在路邊揚長而去，當下雖然急起直追，並沿途大喊要男子停下，但棄養人卻不予理會，反而狂催油門逃跑，最後甚至與志工車輛發生擦撞。

▲棄養被發現後，男子急催油門逃跑。

▲▼無辜小幼犬被棄養在山區工廠外發抖。

由於山路蜿蜒崎嶇，志工不小心跟丟了騎士，便決定先回頭將小狗救起，仔細查看後發現3隻小幼犬疑似剛斷奶，才1個月大左右的牠們，竟全身充滿跳蚤，無辜地被丟棄在工廠外頭，牠們又冷又害怕嚇得直發抖，因此立即將牠們帶到動物之家安置，所幸小狗健康沒有大礙，目前也已經成功送養了1隻小黑。

動保處表示，根據動保法違反第五條第三項規定，棄養動物者可處3萬以上、15萬以下罰鍰，不過由於目前尚未找出行為人，無法進一步處理。因此志工便將當天影片PO上網，期許能夠早日尋得棄養人給予重罰，同時也希望民眾多加注意山區棄狗的有心人士。

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▲志工PO出照片，請求網友抓出棄養人予以重罰。