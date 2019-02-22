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火燒車小黑出院了！瘦小身軀燒傷痛到哭　緊抱志工全身發抖

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火燒車小黑出院！緊抱志工全身抖。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲遭火吻的小黑日前已出院，當時還緊緊抱著動保志工不願離開。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

寵物小組／綜合報導

一名女網友30日深夜在臉書「爆料公社」PO出5張照片表示，屏東潮州88快速道路發生一起火燒車事件，2隻送養途中的米克斯幼幼也受到波及；小白由社團法人中華民國護犬協會理事長李貞儀每日帶去獸醫院換藥包紮，而傷勢較重的小黑，一直住在愛犬獸醫院由醫師治療。好消息是，2隻遭火吻的幼幼們都已經出院囉！

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社團法人中華民國護犬協會17日在臉書PO出2張照片並表示，「布布（小黑）昨天終於出院了，她很膽怯，不想離開醫院，一直發抖。我很不忍心，所以晚上抱著她睡，雖然出院了但是還是有些傷口尚未癒合，必須再用心呵護一段時間。」畫面中的小黑緊緊抱住志工，清澈透明的眼神裡充滿了不安與害怕，可能對當時火燒車的事情仍無法忘懷。

領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲貨車突然燒起來，副駕上的運輸籠也被燒毀。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲火燒車導致狗狗全身燒燙傷。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲這場火燒車事件讓小黑全身嚴重燒傷。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都在底下留言獻上祝福說，「布布好棒好勇敢，身體愈來愈好了，繼續加油喔！
謝謝您細心呵護布布」、「要加油哦趕快好起來哦」、「好讓人心疼的眼神」、「長得很漂釀餒！要加油哦」、「祝福 ！可憐的孩子每天在痛痛中度過，終於出院，再接下去准備迎接痊愈，加油！」、「祝福布布早日康復」。

而火燒車事件的另名燒傷傷患小白，治療期間因為疼痛都不敢碰到地板，只能以坐姿換藥，看了令人心疼！不過日前牠已經出院，還有了新名字叫「小甜甜」。透過理事長李貞儀在臉書社團「有點毛毛的」PO出的影片可以看到，小白戴著頭套，身上也還有些許傷痕，但原本無法著地的四肢，已經可以穩穩地邁出歡快靈活的步伐。

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▲火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲小白復原得很好，已經可以蹦蹦跳跳了。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

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關鍵字： 狗狗米克斯領養小白小黑火燒車台東

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