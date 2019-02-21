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火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來

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領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲小白因為四肢燒燙傷，痛到不敢碰地。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供，下同）

寵物小組／綜合報導

屏東潮州88快速道路年前發生一起火燒車事件，起火貨車上載有2隻準備送養的小狗，其中一隻「小白」四肢灼傷，治療期間因為疼痛都不敢碰到地板，只能以坐姿換藥，令人心疼。好消息是，小白日前終於可以出院，牠也開心地在醫院裡蹦跳、狂奔，模樣十分可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

中華民國護犬協會理事長李貞儀在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「火燒小白，現在叫小甜甜，今天終於出院了。牠超級開心在醫院裡面一直跑一直跑一直跑！」影片中，小白戴著頭套，身上也還有些許傷痕，但原本無法著地的四肢，已經可以穩穩地邁出歡快靈活的步伐。

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▲火燒小白「大叔姿換藥」惹心疼　出院開心蹦跳狂奔耳朵飛起來。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲小白復原得很好，已經可以蹦蹦跳跳了。

回顧當時火燒車事件，起火貨車是中華民國護犬協會用來運送流浪幼犬到領養家庭的車輛，事發當天李貞儀託付夥伴將小黑、小白裝籠，交由負責載送的司機運至新竹，原本預計傍晚時分會抵達，沒想到下午3點半左右就接獲消息，車輛因不明原因起火燃燒，犬隻的運輸籠也都被燒毀。

司機當下不顧自身安危先救出2隻小狗，但牠們已遭火吻、受到強烈驚嚇，一隻跑進草叢裡、一隻衝到馬路上；司機見狀，趕緊衝到車陣中救回小白，但轉身時，受傷的小黑卻跑丟了。李貞儀接獲消息後，馬上拋下手邊事務到現場找狗，也印了上百份傳單請求附近居民協助尋找，最後終於在一名農友嘉發現被安置的小黑。

領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲送養途中突然遇上火燒車。

領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲多處燒傷的小黑驚嚇跑丟，所幸有找回並治療。

領養路上火燒車！幼犬大叔姿換藥。（圖／社團法人中華民國護犬協會提供）

▲小白也多處燒傷，讓人不捨。

協會將小黑與小白送至延平動物醫院初步處理，卻發現2隻狗狗身心靈都受到嚴重創傷，不僅變得不愛說話，見到人也只是無辜地縮在原地，直到看見李貞儀才突然變得黏人。過年9天連假小黑都住在獸醫院治療，而小白則是天天在李醫師的陪同下至醫院「大叔姿換藥」。

原來，小白因為四肢燒傷，一碰地就疼痛，導致牠只能一屁股坐在地上，將四肢盡量往上舉在空中。當時，李貞儀心疼寫道，「現在腳底的皮終於大部分都長出來，不用再把腳腳包起來了！可是因為還是很痛，所以你看牠坐這樣！手腳不敢踩地上。」

有了新家的小白現在改名叫甜甜，牠開心出院的影片po出後，網友們紛紛留言祝福，「看起來恢復得很好，小甜甜要開心平安長大喔」、「好可愛勇敢的小毛狗」、「甜甜會跳跳玩玩囉～太棒了！」、「終於熬過來了，好堅強的孩子，看的出來真的很開心。」

李貞儀3年前到台東工作，逐漸發現「弱勢家犬」的問題，於是成立「社團法人中華民國護犬協會」，致力於救援、安置和送養，主要服務當地的毛孩。成立協會至今，她接觸到許多和這次事件類似的案例，甚至目前手上年齡相近的幼犬還有40隻以上，顯示出當地寵物絕育觀念不普及和寵物醫療資源的缺乏。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 有點毛毛的火燒小白小黑火燒車領養米克斯中華民國護犬協會

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