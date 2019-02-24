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不忍好友在洗衣機哀號…阿金怒拆門救援　正妹主人狂笑

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（圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula） （圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

▲雨果非常擔心好友在洗衣機裡的安危。（圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

寵物小組／綜合報導

有養狗的人就會知道，狗狗就像小孩一樣，需要哄、需要耐心、還需要玩具，當心愛的玩具被困在自己救不到的地方，狗狗的內心宛如小宇宙爆炸，大怒狂咬門把，急著想救援的畫面，全被主人拍下。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

黃金獵犬雨果(Hugo)今年5歲，牠和女主人烏蘇拉(Ursula Aitchison)一起生活在英國倫敦，牠有一個新交到的好朋友，就是玩具兔子泰迪(Teddy)，但這天牠四處找不到泰迪，才發現馬麻竟然把泰迪丟進洗衣機洗！

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 （圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

▲好朋友終於洗好澡了，開心領回～

宛如世界崩毀的雨果，蹲坐在洗衣機前看著好友在裡面哀號，不忍心地狂咬門把，想要救援好友，無奈洗衣機沒有運作完畢是打不開的，牠就這樣坐到完成洗程的那一瞬間，趕緊咬開門把泰迪叼出來。

終於奪回好友的雨果，彷彿還嫌上面沒有自己的味道一樣，再用舌頭舔過一遍，相當爆笑。事實上雨果非常貼心，常常會幫忙主人晾曬衣物，著實是一個不可多得的好幫手。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

（圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

（圖／翻攝自Facebook／Hugo and Ursula）

▲雨果和正妹主人一起住在英國倫敦。

關鍵字： 英國黃金獵犬雨果兔子玩具

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