二哈嗷嗷飆高音！阿嬤「O型嘴」湊過來　閉眼深情對唱

寵物小組／綜合報導

哈士奇「米糖」一聽見玩具發出「啾啾聲」，就會立刻仰頭「飆高音」，把大家逗得哈哈大笑，就連原本坐在旁邊的「大恩婆（兄妹倆阿嬤的大嫂）」也忍不住湊過來合音，深情到嘴巴都變成圓渾的「O形」，在旁邊玩耍的妹妹還把東西亂扔，下令要哥哥去撿，搞笑舉動更讓網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲米糖和阿嬤深情對唱。（圖／翻攝自即新聞，下同。）

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▲兄妹倆從小和狗狗玩在一起，感情很好。

粉絲專頁「胖胖糖集團」表示，家中孩子從小就和狗狗一起長大，平常也總是玩在一塊兒，每天都非常熱鬧，「他們發現米糖聽到玩具聲音就會唱歌，故意鬧著玩，沒想到引起『二重唱』。」他也補充，許多親戚、家人一同住在三合院，影片中「深情合音」的婆婆，則是兄妹倆阿嬤的大嫂。

▲妹妹「心糖」跟哥哥「楓糖」玩起你丟我撿。

「合唱團」賣力表演的影片被分享到網路上後，吸引許多網友熱烈討論，紛紛留言，「好大隻，不愧是奶奶養的！」、「阿嬤是最大亮點！」也有人被小兄妹的互動給笑翻，「哥哥還真的去撿XD」、「是玩玩具還是玩哥哥啦～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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