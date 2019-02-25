短腿柯基跳成「一直線」仍上不去...　網笑翻：比賽鞍馬？

▲柯基犬好想跳到桌子上阿～（圖／翻攝自抖音APP用戶「7146353」）

寵物小組／綜合報導

對於柯基來說，短腿這件事絕對是牠們心中永遠的痛。抖音APP用戶「7146353」有段逗趣的影片最近在網路上流傳，內容是有隻柯基犬這天不知為何，堅持一定要跳到客廳的桌上去，無奈天生短腿的牠，不管跳得多賣力就是注定要失敗，即使跳成「一直線」也是一樣，不少網友紛紛建議柯基轉換跑道，去當汪屆奧運選手。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「短腿的痛（大笑符號）。」畫面中可以看到，柯基犬用後腿撐住身體，前肢扶在桌子上，接著賣力地跳；只見牠跳到身體都快呈現180度的水平狀態，但就是無法成功跳上去，最後試了5次之後，心灰意冷的牠便轉身離開。

▲即使跳成一直線，仍宣告失敗。（圖／翻攝自抖音APP用戶「7146353」）



▲汪：哼～到別家跳去！（圖／翻攝自抖音APP用戶「7146353」）



這段可愛又好笑的影片分享不到一天的時間，就累積了3千多個按讚數、上百人分享，300多名網友看完都留言笑說，「這是在做體操嗎？」、「哈哈哈太可愛了」、「這是在運動，你不懂牠的明白XDD」、「人家在練奧運要比賽的鞍馬啦」、「家裡就是我的健身房」、「怎麼有點可憐」、「我要哭了」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：