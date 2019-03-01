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毛孩看膩廁所秀！「眾狗保護→獨自奮戰」媽嘆：還我忠實觀眾

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▲上廁所忠實觀眾跑了，馬麻覺得很孤單。（圖／粉絲專頁「小熊&胖丁」授權）

▲上廁所忠實觀眾沒了，馬麻覺得孤單。（圖／粉絲專頁「小熊&胖丁」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

難道久了真的會有倦怠期？飼主‎Chia Chen‎日前在臉書社團「米克斯傳奇」分享一則淒涼的故事，曾經在家蹲廁所時，家中狗狗「小熊」、「胖丁」都會擠進來湊熱鬧，沒想到時間一久，狗狗們竟厭倦了！即使現在大門敞開也沒汪捧場，讓馬麻孤獨一人在廁所奮戰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲上廁所忠實觀眾跑了，馬麻覺得很孤單。（圖／粉絲專頁「小熊&胖丁」授權）

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▲飼主原先上廁所時有眾汪陪同。

Chia Chen接受《ETtdoay寵物雲》訪問時表示，以前上廁所時關門，胖丁會在外頭哭泣想要撞開進入，於是乾脆不把門關緊，讓汪汪們可以輕易地進到裡面。沒想到狗狗們1歲半之後竟開始厭倦不捧場了，所幸還有中途的毛孩陪著蹲廁所，但大夥在上個月全數找到新家，因此廁所只剩飼主獨自一人滑著手機，享受寂寞的滋味。

▲上廁所忠實觀眾跑了，馬麻覺得很孤單。（圖／粉絲專頁「小熊&胖丁」授權）

▲小熊、胖丁帶著朋友來朝聖。

▲上廁所忠實觀眾跑了，馬麻覺得很孤單。（圖／粉絲專頁「小熊&胖丁」授權）

中途的毛孩也會進廁所觀賞。

事實上，小熊長大後依舊非常黏人，喜歡賴在人身上，不過對象不只媽咪一人；胖丁個性則有點古怪，因曾經被退養過，所以有嚴重分離焦慮的情況，不過現在竟完全不黏了，雖然汪不像以前黏踢踢，但胖丁時常用傻氣笑容溫暖媽咪的心！

Chia Chen將這則故事分享到網路上後，立刻引來不少網友笑翻留言，「太早了，還在睡啦」、「恩賽賽很危險，要保護馬麻啦」、「馬麻討拍取暖中」、「汪：天氣冷，你自己嗯嗯吧」、「天氣冷，不宜早起觀賞」、「以前有觀眾嗯不出來，現在反而是沒觀眾嗯不出來！」、「汪：我看膩了啦！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 狗狗米克斯上廁所觀眾

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