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鏟屎的來了！主子轉身「百米衝刺」　跳上床假摔霸佔床位

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出門見奴才...主子衝刺霸佔床位。（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」）

▲喵：嗨奴才～原來是你阿～（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」） 

寵物小組／綜合報導

大部份的喵星人個性高傲、性格孤僻，也難怪常將飼養貓咪的人都稱呼為奴才或鏟屎官。日本推特用戶「oyasumizaka46」有段影片最近在網路上流傳，內容是有位喵星人這天正要從房內走出來，結果一看到主人要進去，立刻轉身衝刺跳回到床上，接著以假摔的名義想霸佔床位，調皮的行為笑翻許多網友！

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擁有50萬人追蹤的臉書粉專「紀由屋」23日轉貼這段視頻並以貓咪的口吻表示，「趁鏟屎的還沒進來，先霸好床。」畫面中可以看到，可愛的喵星人疑似正要從房內走出來，不過恰巧撞見奴才後，又隨即轉身「百米衝刺」；只見牠跳上床後，突然看著奴才「不小心」跌倒了，發出微弱的喵聲就彷彿在說，「唉呦～好痛痛！」

出門見奴才...主子衝刺霸佔床位。（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」）

▲貓咪一看到主人也要進門，立刻轉身奔跑。（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」）

出門見奴才...主子衝刺霸佔床位。（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」）

▲這床我霸占啦～（圖／翻攝自推特用戶「oyasumizaka46」）

這段乞丐趕廟公的影片不到5天就突破1萬次的觀看次數，許多人看完都留言表示，「哈哈哈好可愛」、「這有點故意喔」、「每天都要催眠我自己，養貓多美好」、「躺下時還大叫一聲也太霸道」、「我家這隻是專門霸占椅子」、「為這名奴才致敬」、「喵：這床我要了，你出去吧～」、「夠有個性，不過我喜歡」。

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趁鏟屎的還沒進來，先霸好床 查看更多“貓咪”相關的帖文： https://www.kikyus.net/tags/貓咪 推特來源: https://twitter.com/oyasumizaka46/status/1098928770163986432

紀由屋發佈於 2019年2月22日 星期五

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪喵星人日本鏟屎官百米衝刺假摔

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