真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

▲玩真實版桌遊「鱷魚牙醫」，蛀蟲喵突衝出咬人。（圖／網友張素妮授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

新北市喵皇「秋慶」這天躲在抱抱龍小窩裡面，只要有人觸碰到牙齒機關，牠就會立刻衝出來抓住對方，畫面如同桌遊「鱷魚牙醫」，十分地逗趣！飼主將這個遊戲畫面錄下，並上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，揪團一起玩「真喵版」桌遊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲蛀蟲貓真面目。

真喵版桌遊規則如下，只要觸碰到蛀牙機關，就會遭蛀蟲「撲抓狠咬」當懲罰！飼主小心翼翼地開始挑戰，沒想到才碰第一顆牙齒，喵就忽然衝出來啃咬手指，接著每按2顆就會中獎1次，失敗率超高讓網友全笑翻直呼，「這隻鱷魚蛀牙很多！」

▲喵皇很喜歡自抱抱龍小窩。

秋慶目前3個月大左右，其實牠剛出生沒多久，連眼睛都尚未全開就和母貓走散，獨自一喵在路邊用奶音狂叫，終於遇到好心的鏟屎官將牠帶回家伺候。秋慶在爸爸媽媽用心照顧之下，熬過了奶貓時期健康地長大，現在正值愛玩的年紀，家中堆滿了喵的玩具，可見家人十分疼愛牠。不過秋慶脾氣有點兇，時常會心血來潮就咬人撲臉，不能隨意招惹！

▲秋慶小時候在路邊求救，所幸遇到現在的鏟屎官。

鱷魚牙醫遊戲影片上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「這隻蛀牙蟲真大隻」、「我要報名～」、「這遊戲不館按哪顆牙齒都會被咬吧」、「這桌遊感覺蠻痛的」、「比被鱷魚咬還刺激」、「這有按對的時候嗎？」、「好兇猛的蛀蟲」、「這是我看過最恐怖的桌遊惹」、「這失敗率也太高！」、「這隻鱷魚全部蛀牙？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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