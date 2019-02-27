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大胖橘走「側門」下半身卡死　2腿開開空中狂抖：護駕！

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胖橘走「側門」卡下半身：護駕！（圖／翻攝自抖音APP用戶「73002056」）

▲正中間大位不走，喵星人偏偏要走旁邊的小洞。（圖／翻攝自抖音APP用戶「73002056」）

寵物小組／綜合報導

「頭過身就過」這句話完全不適用於下盤壯碩的毛小孩！抖音APP用戶「73002056」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻胖橘貓這天看到客廳有張椅子，原本想走上去坐下，沒想到頭才過了一半，卻尷尬的卡在下半身，最後雙腳懸在空中狂抖希望能鑽進去「側門」，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

賴姓網友日前在臉書寵物社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說道，「可惡！卡住出不來！」畫面中，想坐上椅子的喵星人從扶手的地方進去，原本想說能順利的一屁股坐下，沒想到卻卡住了；只見牠下半身整個露在外面，不論怎麼踩、怎麼抖就是坐不到椅子，行為看起來有些狼狽。

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胖橘走「側門」卡下半身：護駕！（圖／翻攝自抖音APP用戶「73002056」）

▲喵：奴才呢？護駕！護駕啊！（圖／翻攝自抖音APP用戶「73002056」）

這段影片很快就被網友們分享到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈這在幹嘛啦」、「孩子你吃太多了～」、「喵：護駕護駕！」、「從此之後，牠會知道自己的份量」、「最後狂抖我笑噴」、「伙食吃很好喔」、「你已經長大了」、「正中間大位你不走，偏偏要走旁邊的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪橘貓喵星人卡住抖音

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