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喵星人吃飯自創「好美味之歌」　唐老鴨嗓低頭哼唱：LALALA～

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喵星人吃飯唱好美味之歌。（圖／翻攝自抖音APP用戶「342806039」）

▲喵星人看到碗裡的罐罐低頭猛吃，而且心情似乎好到在唱歌。（圖／翻攝自抖音APP用戶「342806039」）

寵物小組／綜合報導

日本人吃到美味的拉麵會發出「吸食聲」，而這隻毛孩吃到滿意的飯飯居然唱起歌！？抖音APP用戶「342806039」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻喵星人這天在吃飯時，不停地從嘴裡發出聲音，仔細一聽這彷彿是首歌曲的旋律，模樣笑翻許多網友，更有人打趣地為這首歌曲命名為「好美味之歌」。

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丘姓網友日前在臉書貓咪社團轉貼這段視頻並說道，「你在吃飯嗎？哦！不是～你在唱歌」。畫面中可以看到，貓咪看到碗裡倒出的罐罐低頭猛吃，而且心情似乎好到在唱歌；只見牠回頭看一眼奴才，接著又繼續低頭發出「LALALA」的聲音，可愛又迷人的唐老鴨嗓實在超逗趣！

喵星人吃飯唱好美味之歌。（圖／翻攝自抖音APP用戶「342806039」）

▲喵：看什麼？是唱得太好聽對吧～（圖／翻攝自抖音APP用戶「342806039」）

這段影片分享不到6小時，就累積數百個按讚數，也被多位網友紛紛轉貼到各個寵物社團，許多人看完都留言笑說，「吃的太開心一時忍不住就唱出來了」、「哈哈哈聲音好像唐老鴨」、「這也太可愛了吧！」、「吃個飯話很多XDD」、「超級喜歡貓咪吃食物的咀嚼聲音」、「我家這隻也會，可以交個朋友了」、「可以發專輯嗎」。

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關鍵字： 貓咪抖音唱歌喵星人唐老鴨嗓

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