睡醒發現悲劇了！哈士奇「90度歪頭」冏臉回籠　3千人笑噴：不愧是二哈

▲飼主看到睡醒的愛犬歪著頭走路。（圖／翻攝自抖音APP用戶「QXY199166」）



寵物小組／綜合報導

哈士奇雖然外型帥氣，卻經常做出無厘頭的事情，讓飼主看了相當傻眼！抖音APP用戶「QXY199166」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天看到剛睡醒的哈士奇愛犬臉臭臭的，看起來心情不是很好，而且走起路來竟然是90度歪著頭，疑似睡到落枕的模樣笑翻3千多人。

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俞姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並說道，「原來狗也會落枕，不愧是二哈（大笑符號）」。畫面中可以看到，哈士奇歪著頭從鏡頭外走過來，過程中都不發一語，腳步也不如往常般迅速；只見牠看到主人後，露出一臉無奈的表情，完全沒有停下腳步，直到走到鐵籠外為止，看起來有些難受。

▲原來是落枕了啦！！！（圖／翻攝自抖音APP用戶「QXY199166」）



▲汪汪歪著頭走路不理主人，堅持要走回籠子。（圖／翻攝自抖音APP用戶「QXY199166」）



這段影片分享不到一周的時間，就累積3千多個按讚數，也被數百名網友紛紛轉貼到各個寵物社團，許多人看完都留言笑說，「哈哈哈笑死」、「昨晚是怎麼睡的啦！」、「這隻是純的」、「那張臉好無奈...」、「重複看了好多次哈」、「汪：林北落枕已經很難受了你們還笑」、「二哈實力正常發揮」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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