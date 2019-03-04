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4年前列入黑名單！退休女教師遭舉報　動保人員救出20隻「籠關毛孩」

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黑名單飼主遭舉報，動保員救出20隻毛孩。（圖／新北市動保處提供）

▲退休女教師於萬里一處公寓「籠關」20隻貓狗，動保處今天將動物救出並針對飼主開罰。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／採訪報導

新北市動保處日前接獲相關愛狗協會通報，指出有名蔡姓退休女教師不當飼養多隻流浪動物，今天上午動保員偕同警方、里長前往現場勘查，發現現場環境雜亂，且沒有人適時供應水與食物，所幸毛孩健康狀況還算良好，最後一共救出關在鐵籠內的20隻貓狗，動保處處長陳淵泉表示，將依《動保法》處以3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

動保處指出，蔡姓飼主供稱這些都是流浪貓狗，在當地撿回來養很久了，並強調僅此一處，沒有在其他地方有養動物，不過該名女飼主曾於104年因飼養犬隻未妥善照顧，造成犬隻傷害被基隆裁罰並列入黑名單。

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黑名單飼主遭舉報，動保員救出20隻毛孩。（圖／新北市動保處提供）

▲現場一共有2隻狗狗以及18隻貓。（圖／新北市動保處提供）

黑名單飼主遭舉報，動保員救出20隻毛孩。（圖／新北市動保處提供）

▲現場飼養環境髒亂，鐵籠內未提供乾淨飲水與食物。（圖／新北市動保處提供）

陳淵泉接受《ETtoday寵物雲》記者受訪表示，「今天上10點動保員會同三芝動物之家至現場，發現公寓內部3個房間地上都擺有大小不一的鐵籠，經清點總共關了2隻狗與18隻貓，雖然毛孩身上並無明顯外傷，但牠們的用水與食物並沒有適時予以提供及更換，地上更是鋪上報紙來接糞便，大部分紙張已被撕碎亂飛，現場環境雜亂。」

今早動保員從該名蔡姓飼主家中救出總計2隻狗、18隻貓，經查證後蔡姓女飼主為基隆市政府列入不得登記認養動物的「黑名單」，已沒入2狗；另經協調，18貓由陳情人在現址管理，飼主願將鑰匙交由陳情人處置。

黑名單飼主遭舉報，動保員救出20隻毛孩。（圖／新北市動保處提供）

▲經查證後蔡姓女飼主為基隆市政府列入不得登記認養動物的「黑名單」，已沒入2狗。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 動保處動保人員狗狗貓咪毛孩新北市動保處

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